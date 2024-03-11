Закрыто дело против женщины, которая угрожала после отказа говорить с ней по-русски

На видео, снятом потерпевшей в июле 2022 года, видно, как агрессивная женщина угрожает, толкает и называет латышскоговорящую женщину нацисткой и фашисткой за то, что та отказывается говорить с ней на русском языке. Потерпевшая утверждала, что в итоге агрессивная женщина ударила ее и сорвала цепочку с шеи.

Госполиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве, но позже прекратила его.

В отделе по связям с общественностью Госполиции ранее сообщили, что расследование велось под пристальным надзором прокуратуры. После проведения всех следственных и процессуальных действий было принято решение о прекращении уголовного процесса с согласия надзирающего прокурора. Одновременно был сделан вывод о необходимости привлечения лица к административной ответственности.

В настоящее время по факту инцидента возбуждено дело об административном нарушении, виновной грозит штраф до 500 евро.

Прокуратура, оценив действия полиции, пришла к выводу, что решение о прекращении уголовного дела было законным и содержало достаточные и обоснованные мотивы для вывода об отсутствии в действиях лица состава уголовного преступления, в том числе преступления на почве ненависти.

В ходе расследования было установлено, что конфликт возник на почве предшествующего события, а именно обмена высказываниями между сторонами несколькими днями ранее. Это и привело к последующему конфликту, который был снят на видео.

Прокуратура отмечает, что термин "язык вражды" часто используется в повседневном общении для обозначения враждебных, грубых форм выражения, которые оскорбляют честь и достоинство человека. Каждый случай должен оцениваться по отдельным фактам, и только если фактические элементы преступления совпадают с признаками конкретного преступления, предусмотренного Уголовным законом, есть основания для признания факта совершения преступления.

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