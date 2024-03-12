ВИДЕО ⟩ В гнездо к орнитологам прилетела редкая птица

"Познакомьтесь! Вот редкий, но впечатляющий посетитель искусственного гнезда, установленного Латвийским орнитологическим обществом, - филин, который находится в списке видов, находящихся под угрозой исчезновения в Латвии", - написали орнитологи в Facebook.

Общество также приглашает всех любителей природы поддержать инициативу по улучшению условий гнездования филинов. Желающие могут внести пожертвования на создание искусственных гнезд для этих прекрасных птиц.

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