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ВИДЕО ⟩ В гнездо к орнитологам прилетела редкая птица

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Искусственное гнездо, установленное Латвийским орнитологическим обществом, посетил на этой неделе впечатляющий и особо охраняемый гость - филин.

"Познакомьтесь! Вот редкий, но впечатляющий посетитель искусственного гнезда, установленного Латвийским орнитологическим обществом, - филин, который находится в списке видов, находящихся под угрозой исчезновения в Латвии", - написали орнитологи в Facebook.

Общество также приглашает всех любителей природы поддержать инициативу по улучшению условий гнездования филинов. Желающие могут внести пожертвования на создание искусственных гнезд для этих прекрасных птиц. 

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