Во вторник, 12 марта, во время строительных работ на латвийско-белорусской границе погиб водитель экскаватора предприятия Pamatceļš, сообщили агентству LETA представители Citrus Solution.
Несчастный случай произошел, когда экскаватор съехал в реку.
Предприятие Pamatceļš - привлеченный субподрядчик копании по проектированию и строительству Citrus Solutions.
Принимая во внимание необходимость быстрой реакции, в данный момент предприятия сотрудничают со всеми ответственными учреждениями и Государственной полицией, проводятся и все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Кроме того, информация о случившемся передана Госинспекции по труду, на месте происшествия работает Госполиция, проинформирован и заказчик проекта Valsts nekustamie īpašumi.
Команда проекта строительства границы выражает глубочайшие соболезнования близким погибшего.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!