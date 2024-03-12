Во время строительных работ на латвийско-белорусской границе погиб водитель экскаватора

Несчастный случай произошел, когда экскаватор съехал в реку.

Предприятие Pamatceļš - привлеченный субподрядчик копании по проектированию и строительству Citrus Solutions.

Принимая во внимание необходимость быстрой реакции, в данный момент предприятия сотрудничают со всеми ответственными учреждениями и Государственной полицией, проводятся и все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Кроме того, информация о случившемся передана Госинспекции по труду, на месте происшествия работает Госполиция, проинформирован и заказчик проекта Valsts nekustamie īpašumi.

Команда проекта строительства границы выражает глубочайшие соболезнования близким погибшего.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!