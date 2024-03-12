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Во время строительных работ на латвийско-белорусской границе погиб водитель экскаватора

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Забор на латвийско-белорусской границе
Забор на латвийско-белорусской границе Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 12 марта, во время строительных работ на латвийско-белорусской границе погиб водитель экскаватора предприятия Pamatceļš, сообщили агентству LETA представители Citrus Solution.

Несчастный случай произошел, когда экскаватор съехал в реку.

Предприятие Pamatceļš - привлеченный субподрядчик копании по проектированию и строительству Citrus Solutions.

Принимая во внимание необходимость быстрой реакции, в данный момент предприятия сотрудничают со всеми ответственными учреждениями и Государственной полицией, проводятся и все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Кроме того, информация о случившемся передана Госинспекции по труду, на месте происшествия работает Госполиция, проинформирован и заказчик проекта Valsts nekustamie īpašumi.

Команда проекта строительства границы выражает глубочайшие соболезнования близким погибшего.

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