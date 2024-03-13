Возбужден уголовный процесс по факту смерти рабочего на латвийско-белорусской границе

Вчера Государственная полиция получила вызов в Берзиньскую волость Краславского края, где, по предварительным данным, во время строительных работ экскаватор упал в реку и перевернулся на бок.

По прибытии на место происшествия было установлено, что водитель экскаватора, мужчина 1968 года рождения, погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 146 Уголовного закона - нарушение правил безопасности труда, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения.

За такое преступление Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы либо штраф.

Как уже сообщалось, во вторник при проведении строительных работ на латвийско-белорусской границе погиб водитель экскаватора Pamatceļš. Компания Pamatceļš является субподрядчиком проектно-строительной компании Citrus Solutions.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!