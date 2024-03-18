Несмотря на то, что в Латвии работают 13 банков, или, точнее говоря, девять коммерческих банков и филиалы четырех иностранных банков, ведущая четверка остается неизменной годами: крупнейшие банки в Латвии - это Swedbank, SEB banka, Luminor Bank и Citadele banka. TVNET опросил "большую четверку", чтобы выяснить, какие изменения в услугах или прейскуранте запланировали банки в этом году.

Крупнейший по размеру активов банк в Латвии - Swedbank - на этой неделе объявил, что с 10 марта с клиентов больше не будут брать комиссионную плату за 10 платежей на счета других банков в месяц.

Ранее Swedbank собирал с клиентов ежемесячную плату за карту в размере 1,7 евро и дополнительно 0,36 евро за каждое перечисление на счет в другом банке.

"В дальнейшем в плату 1,7 евро будет входить как плата за расчетную карту, так и 10 платежей на счета в другие банки. За каждый последующий платеж на счет в другом банке плата, как и ранее, составит 0,36 евро", - пояснили в Swedbank, добавив, что эта услуга для большинства клиентов банка автоматически станет доступна с 10 мая этого года.

Банк также решил снизить ежемесячную плату для клиентов, которые ранее подключили комплект с бесплатным перечислением на счета в других банках...