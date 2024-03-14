Изменения в законе о защите домашних животных: что ждет владельцев собак и кошек?

Поправки направлены на улучшение содержания животных, обеспечение отслеживания животных и защиту потенциальных покупателей, а также расширение компетенции служб по возбуждению административных дел о нарушении правил содержания и защиты животных.

Закон устанавливает дополнительные обязанности владельца домашнего животного по защите животного, предусматривая возможность воспроизводства домашнего животного без ущерба для его здоровья, в соответствии с его этологией и в репродуктивном возрасте, а также запрет на размножение больных домашних животных, животных с врожденными аномалиями, физиологически и генетически несовместимых животных.

Самки собак, кошек и хорьков не могут иметь более одного помета в год.

Отныне запрещено держать собак на привязи. На собак, родившихся до 31 августа прошлого года, запрет не распространяется. Кабинет министров будет определять, когда можно держать собаку на привязи.

Владелец или держатель домашнего животного будет обязан зарегистрировать факт его разведения. Заводчик должен будет сделать запись в базе данных реестра домашних животных.

На Продовольственно-ветеринарную службу будет возложена задача контроля и мониторинга мест разведения животных.

Штраф за нарушение правил отчуждения домашних животных увеличен вдвое: для физических лиц он составит до 200 евро, для юридических - от 30 до 420 евро.

Поправки к закону о ветеринарии предусматривают, чтобы не только собаки, но и кошки и хорьки были микрочипированы и зарегистрированы. Исключительные случаи, когда это не является обязательным, будут определяться Кабинетом министров.

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