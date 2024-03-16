PTAC рассказал о самых небезопасных товарах в Латвии

14 марта в отчете Европейской комиссии об опасных непродовольственных товарах указано, что в 2023 году наиболее распространенным типом продуктов, представляющих риск для здоровья, были косметические продукты. С другой стороны, в Латвии опасными товарам, которые выявляют чаще всего являются детские товары и игрушки.

В прошлом году PTAC разметила в системе быстрого оповещения Европейского Союза RAPEX 21 доклад об обнаруженных небезопасных товарах.

В 15 случаях сообщалось о небезопасном товаре, по которому выявлен серьезный риск - девять детских товаров и игрушек, два электротовара и четыре химических товара.

Еще пять докладов касались товаров, степень риска которых была оценена ниже, чем серьезная. Это были два электротовара, два детских товара и игрушки и один газовый прибор.

В ходе оценки риска были установлены следующие риски:

химические риски (8);

опасность поражения электрическим током/возгорания (4);

риск удушья (3);

различные другие риски (6).