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PTAC рассказал о самых небезопасных товарах в Латвии

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Детские игрушки. Иллюстративное фото.
Детские игрушки. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

Во всемирный день прав потребителей, 15 марта, Центр защиты прав потребителей (PTAC) обратил внимание на то, какие товары могут быть более опасными. Об этом сообщает программа TV3 Ziņas.

14 марта в отчете Европейской комиссии об опасных непродовольственных товарах указано, что в 2023 году наиболее распространенным типом продуктов, представляющих риск для здоровья, были косметические продукты. С другой стороны, в Латвии опасными товарам, которые выявляют чаще всего являются детские товары и игрушки.

В прошлом году PTAC разметила в системе быстрого оповещения Европейского Союза RAPEX 21 доклад об обнаруженных небезопасных товарах.

В 15 случаях сообщалось о небезопасном товаре, по которому выявлен серьезный риск - девять детских товаров и игрушек, два электротовара и четыре химических товара.

Еще пять докладов касались товаров, степень риска которых была оценена ниже, чем серьезная. Это были  два электротовара, два детских товара и игрушки и один газовый прибор.

В ходе оценки риска были установлены следующие риски:

  • химические риски (8);
  • опасность поражения электрическим током/возгорания (4);
  • риск удушья (3);
  • различные другие риски (6).

Оценивая другие предупреждения, которые были сделаны в 2023 году, странами ЕС, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, то чаще всего сообщалось о рисках, связанных с химическими веществами, травмами, удушьем и опасностями для окружающей среды.

Так как надзорные органы следят за качеством косметической продукции и проверяют, чтобы в нее не попали запрещенные опасные химические ингредиенты, то косметические товары чаще всего попадают в список небезопасной продукции. 

За ними в списке небезопасных товаров следуют игрушки, автомобили, электроприборы и одежда.

Большинство небезопасных косметических средств содержат BMHCA - запрещенный синтетический ароматизатор, который может нанести вред фертильности и вызвать раздражение кожи.

В электрических устройствах также были обнаружены вещества, представляющие опасность как для здоровья человека, так и для окружающей среды, например, свинец в припоях.

Электронные сигареты с чрезмерным содержанием никотина и игрушки, содержащие фталаты, также составляют значительную долю предупреждений.

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