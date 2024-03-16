Туристов предупредили о странном законе в Таиланде: можно сесть на 10 лет

Важно быть знакомыми с местными законами и обычаями. Оказывается, если вас поймают со 120 игральными картами, власти могут привлечь вас к ответственности.

Известный В Таиланде как "Закон об игральных картах", действующий с 1935 года, запрещает иметь более 120 игральных карт. В нем говорится, что если ваша колода карт, превышающая двойной размер, не была зарегистрирована в государственном департаменте, вам грозит до 10 лет тюрьмы, пишет TSN.

В Таиланде запрещены почти все формы азартных игр запрещены как средство борьбы с коррупцией и преступностью.



"Очень важно, чтобы путешественники были осведомлены с местными законами и обычаями, поскольку правила в странах назначения могут сильно отличаться от их собственных. Хотя некоторые законы в разных странах мира могут показаться нам странными, очень важно проверять каждую страну назначения перед поездкой", - говорит Гэвин Лапидус, директор туристического агентства eShores.

В 2016 году в тайском курортном городе Паттайя арестовали группу пожилых игроков в бридж. 32 иностранцев были пойманы во время рейда по борьбе с азартными играми, когда они играли незарегистрированными картами.

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