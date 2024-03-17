"Выборы" президента России: какая ситуация на латвийско-российской границе?

В Государственной пограничной охране подчеркивают, что ситуация стабильная, поток путешественников относительно небольшой, работа идет нормально.

На противоположной стороне границы наблюдается большая активность.

"Российская сторона ни о чем подобном официально не сообщала, но при проведении опроса лиц, пересекающих границу, мы выяснили, что на противоположной стороне в Убилинке расположены два мобильных избирательных участка.

Но, как рассказали пересекшие границу, они не пользуются популярностью и не видели никакой активности или активного движения. Фактически автобусы туда ходят, но ничего не происходит", - рассказал начальник Лудзенского управления Госпогранохраны полковник Юрий Власов.

В муниципалитетах Латгале журналистам сообщили, что никаких контактов с посольством России не было, жители не проявляли никакого интереса, а полиция каждого муниципалитета работает в обычном режиме.

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