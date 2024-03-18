В Греции ужесточили пляжные правила: что изменится для туристов

Как пишет Birmingham Live, одно из изменений, которое вступит в силу этой весной, заключается в том, что 70% греческих пляжей должны быть свободны от шезлонгов, чтобы предотвратить переполненность и сделать отдых более комфортным. При этом на охраняемых территориях этот показатель увеличивается до 85%, а в экологически чувствительных районах будут созданы "неприкосновенные пляжи", на которых лежаки будут запрещены полностью.

Кроме того, между шезлонгами и береговой линией теперь должно будет соблюдаться минимальное расстояние в четыре метра, чтобы людям было легче добраться до воды.

Согласно новому закону, как минимум половина пляжей должна оставаться открытой для посещения. Это сделано для того, чтобы предотвратить захват пляжных зон барами и лежаками с зонтиками под аренду, который в последние годы начал достигать в Греции шокирующих масштабов, существенно ограничивая бесплатный доступ отдыхающих на пляжи.

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