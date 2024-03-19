Правда ли, что в Китае существует магазин, расположенный на отвесной скале?

В интернете можно встретить множество статей о "самом неудобном магазине", работающем на отвесной скале на высоте 120 м. "Проверено.Медиа" рассказывает, существует ли такой киоск в действительности.
О "самом неудобном" (или "самом опасном") магазине в мире рассказывают российские (TechInsider, "Правила жизни") и украинские (ТСН, "24 канал", "Фокус") СМИ. Информацию о нём можно найти на информационных порталах, развлекательных сайтах и специализированных ресурсах о путешествиях. Пользователи соцсетей ("ВКонтакте", Facebook) и блог-платформ ("Дзен", "Пикабу") также обсуждают необычный магазин и его возможный ассортимент. Многие из этих статей и постов сопровождаются фотографиями крошечного киоска, подвешенного к отвесной скале.
Судя по сообщениям китайских СМИ, магазин, о котором идёт речь в проверяемых сообщениях, расположен в национальном геологическом парке Синючжай. Любителям экстремального туризма там доступны разнообразные активности: сложные маршруты для скалолазания и хайкинга, зиплайны и многое другое. На одном из маршрутов под названием "Виа Феррата" туристы действительно могут встретить небольшой киоск, висящий на скале, - его фотография размещена на сайте департамента культуры и туризма провинции Хунань, где расположен парк.
Китайские СМИ пишут, что построен магазин был в 2017 году, а открыт годом позже. Необычное место выбрали вовсе не случайно: киоск находится на одном из маршрутов альпинистов, именно для их удобства он и был открыт. Туристы могут получить в магазине одну бутылку воды бесплатно, а также купить дополнительные напитки или снэки, причём, несмотря на логистические неудобства, по тем же ценам, что и в обычных супермаркетах. Киоск представляет собой помещение размером всего 2 м2, где работает один сотрудник. Чтобы попасть на рабочее место, продавцу, как и туристам, приходится подниматься по скале. Иногда, впрочем, магазин обходится и вовсе без обслуживающего персонала, в таком случае альпинисты могут расплатиться, отсканировав QR-код товара.
Поскольку киоск был построен для туристов, работает он только в те часы, когда открыт национальный парк, — c 8:00 до 17:00, а вовсе не круглосуточно, как пишут в некоторых источниках. Вероятно, путаница произошла из-за того, что в англоязычных статьях этот магазин часто называют convenience store, что может означать как небольшой магазинчик с товарами первой необходимости, так и круглосуточный минимаркет.
Таким образом, в национальном парке Синючжай в Китае на отвесной скале и правда работает киоск, где альпинисты могут купить воду и снэки. Называть его самым неудобным не совсем верно, поскольку его построили именно там, где клиентам — альпинистам, поднимающимся по этой скале, — удобнее всего пополнить запасы воды и еды. Кроме того, этот магазин вовсе не круглосуточный, часы его работы совпадают с часами работы парка.
Большей частью правда
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