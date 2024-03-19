Правда ли, что в Китае существует магазин, расположенный на отвесной скале?

О "самом неудобном" (или "самом опасном") магазине в мире рассказывают российские ( TechInsider , " Правила жизни ") и украинские ( ТСН , " 24 канал ", " Фокус ") СМИ. Информацию о нём можно найти на информационных порталах, развлекательных сайтах и специализированных ресурсах о путешествиях. Пользователи соцсетей ("ВКонтакте", Facebook) и блог-платформ ("Дзен", "Пикабу") также обсуждают необычный магазин и его возможный ассортимент. Многие из этих статей и постов сопровождаются фотографиями крошечного киоска, подвешенного к отвесной скале.

Судя по сообщениям китайских СМИ , магазин , о котором идёт речь в проверяемых сообщениях, расположен в национальном геологическом парке Синючжай . Любителям экстремального туризма там доступны разнообразные активности: сложные маршруты для скалолазания и хайкинга, зиплайны и многое другое. На одном из маршрутов под названием " Виа Феррата " туристы действительно могут встретить небольшой киоск , висящий на скале, - его фотография размещена на сайте департамента культуры и туризма провинции Хунань, где расположен парк.

Китайские СМИ пишут, что построен магазин был в 2017 году, а открыт годом позже. Необычное место выбрали вовсе не случайно: киоск находится на одном из маршрутов альпинистов, именно для их удобства он и был открыт. Туристы могут получить в магазине одну бутылку воды бесплатно, а также купить дополнительные напитки или снэки, причём, несмотря на логистические неудобства, по тем же ценам, что и в обычных супермаркетах. Киоск представляет собой помещение размером всего 2 м2, где работает один сотрудник. Чтобы попасть на рабочее место, продавцу, как и туристам, приходится подниматься по скале. Иногда, впрочем, магазин обходится и вовсе без обслуживающего персонала, в таком случае альпинисты могут расплатиться, отсканировав QR-код товара.