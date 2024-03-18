Кэмерон вечером в воскресенье, 17 марта, заявил , что так называемые президентские выборы в России не были ни свободными, ни честными, и назвал их результаты недемократичными. "Эти выборы в России ярко демонстрируют глубину репрессий режима президента Путина, который стремится заставить замолчать любую оппозицию его незаконной войне против Украины", заявил Кэмерон в своем заявлении.

"Путин устраняет своих политических оппонентов, контролирует средства массовой информации, а затем объявляет себя победителем. Это не демократия", - заявил министр.

"Смерть Алексея Навального всего за несколько недель до выборов стала трагическим напоминанием о жестокости политических репрессий в современной России, - добавил Кэмерон. - Россия должна немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе Владимира Кара-Мурзу, имеющего двойное гражданство Великобритании и России".

42-летний Кара-Мурза признан виновным в "измене Родине", так называемых фейках об армии и участии в деятельности "нежелательной организации". Его приговорили к 25 годам лишения свободы.

Ему было предъявлено обвинение в государственной измене после того, как он заявил в своем выступлении в США, что Россия совершила военные преступления в Украине.

У оппозиционера серьезные проблемы со здоровьем, которые, по мнению его адвокатов, связаны с двумя попытками отравления, организованными российскими спецслужбами в 2015 и 2017 годах.

Как сообщалось, с 15 по 17 марта прошли так называемые выборы, которые на самом деле были лишь спектаклем с целью еще раз подтвердить легитимность Путина.

Даже не принимая во внимание обычные манипуляции с результатами подсчета голосов и явкой избирателей, заранее не было ни малейшего сомнения в том, что Путин в очередной раз "выиграет" так называемые выборы, оставаясь на своем посту как минимум до 2030 года.

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