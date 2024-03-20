Однако когда после Марупе въезжаешь в Олайнский край, то это уже другая, намного более бедная страна. В 2021 году внутренний валовой продукт (ВВП) на душу населения в Кувейте составлял 27,3 тыс. евро, тогда как в Марупе он был гораздо выше - 30,2 тыс. евро.

В 2021 году от Марупе отставала и Южная Корея - 29,7 тыс. евро на душу населения. В то же время средний ВВП на душу населения в Аугшдаугавском крае находился где-то между показателями Беларуси и Молдовы.

После завершения административной реформы Центральное статистическое управление начало обобщать данные о ВВП регионов Латвии. Самый высокий ВВП на душу населения в Латвии в 2021 году был в Марупе. В Риге он составил 28,9 тыс. евро, а третье место занял Ропажский край - 23,4 тыс. евро.

В Прейльском, Краславском, Резекненском, Балвском и Аугшдаугавском краях средний ВВП на душу населения был меньше 8 тыс. евро. ВВП на душу населения в Марупском крае в 2021 году соответствовал среднему уровню Европейского союза, а также среднему уровню Италии, Южной Кореи, Мальты, Кипра и Кувейта.

В свою очередь, ВВП на душу населения в Риге в 2021 году соответствовал показателям Италии, Южной Кореи, Мальты, Кипра, Кувейта, Брунея и Испании.

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