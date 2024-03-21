В Латвии появились новые желтые пакоматы. Откуда они и когда заработают?

Как указывают на почте, предприятия подписали меморандум о долгосрочном взаимном сотрудничестве, который предусматривает, что обе стороны смогут использовать сеть пакоматов второго предприятия, обеспечивая услуги доставки в Балтии.

Соответственно, клиенты Latvijas pasts смогут отсылать и получать посылки в пакоматах Lietuvos paštas, работающих под брендом Unisend. Всего у литовского предприятия почти 750 пакоматов Unisend, в том числе 300 из них находятся в Латвии и Эстонии.

В свою очередь клиенты Unisend, отправляющие посылки в Латвию, смогут использовать покрытие сети пакоматов Latvijas pasts.

Планируется, что модель сотрудничества предприятия на практике начнет работать осенью 2024 года.

Компания информирует, что в данный момент ведется активная работа по согласованию операционной совместимости и функциональности пакоматов.

Председатель правления Latvijas pasts Беате Краузе-Чеботаре отмечает, что подписанное соглашение укрепит позиции в сегменте трансграничных перевозок и будет способствовать обмену опытом между компаниями.

Предприятия напоминает, что Latvijas pasts продолжает работу над развитием сети пакоматов в Латвии, удвоив число пакоматов до более чем 400 пунктов.

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