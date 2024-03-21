Наследник будет отвечать по долгам умершего только в пределах наследства

Как отмечают авторы законопроекта из Минюста, до сих пор на практике нередко встречались случаи, когда правопреемники обязательств и прав наследователя (наследники) по разным причинам не начинали наследственное дело, не завершали его или не могли быть выясненными.

Для решения этой проблемы регулирование наследственного законодательства было усовершенствовано с помощью поправок, в том числе предусматривающих, что в будущем наследник всегда будет наследовать с ограниченной ответственностью перед кредиторами умершего. А именно наследник будет отвечать по долгам наследодателя только в размере полученного наследства.

"При принятии наследства наследник также несет ответственность по долгам умершего. Поправки предусматривают, что от наследника нельзя будет взять больше, чем он получил в наследство. Такие условия могли бы стимулировать желание наследников вовремя подать заявление о наследовании", - сказал Андрей Юдин, председатель юридической комиссии, ответственной за рассмотрение законопроекта в Сейме. Наследникам сначала придется рассчитаться с кредиторами и налоговыми органами, соблюдая умеренность.

До сих пор закон допускал разные волеизъявления относительно принятия наследства (причем в разные сроки). Как отмечают авторы законопроекта, это может создать путаницу относительно того, есть ли у наследодателя наследники обязанностей и прав и правильно ли они изъявили волю принять наследство или, наоборот, наследников нет и наследство переходит государству как собственность лица без наследников. С поправками уточнена форма волеизъявления и определено, что в дальнейшем будет установлен только один срок принятия наследства - тот, который указывается присяжным нотариусом, ведущим дело о наследстве, в объявлении об открытии наследства.

Нотариус в индивидуальном порядке письменно пригласит известных наследников выразить свою волю принять или отказаться от наследства. Срок принятия наследства будет дольше срока требований кредиторов. Таким образом, поправки предусматривают, что наследники будут осведомлены обо всех претензиях кредиторов еще до того, как те сделают выбор. Поправками также уточнен порядок раздела наследства.

Кроме того, с принятием изменений в законе с Сиротских судов будет снята несвойственная функция - абсолютный контроль над управляющим наследством. Сиротские суды сохранят функцию назначения и снятия управляющего, а также хранения документов.

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