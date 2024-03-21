Видео ⟩ Силиня: Латвия поддержит любое решение, которое сделает Европу сильнее в военном отношении

Она отметила, что сегодняшнее заседание будет посвящено Украине и тому, как сдерживать Россию. В частности, речь идет о включении в санкционный список марганцевой руды и оксида алюминия. Другим важным вопросом будет укрепление Европы и развитие ее военной промышленности.

"Мы не можем полагаться только на трансатлантических партнеров. Нам самим нужно укреплять Европу, находя для этого новые источники финансирования", - сказала Силиня.

Pirms Eiropadomes sēdes.



Latvija iestājas par stingrākām sankcijām pret Krieviju, īpaši attiecībā uz precēm, ko var izmantot militārajai ražošanai.



Esam par plašu atbalstu ES aizsardzības industrijai - vairāk munīcijas Eiropas drošībai, un Ukrainai! ➡️ https://t.co/TbI4npP8Rq pic.twitter.com/mI8A1XEVKt — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) March 21, 2024

Страны Балтии также будут требовать более конкретного плана возобновления переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Ясность нужна и Европе, и Украине, указала премьер-министр. "Речь идет об июне. Надеюсь, нам удастся добиться такой конкретики и в выводах", - добавила Силиня.

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