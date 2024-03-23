Стюардесса рассказала, что в самолете никогда не пьют и не едят члены экипажа и другим не советуют

Есть и пить в самолете - это приключение, ведь высоко в воздухе все кажется вкуснее. В самолетах действительно можно насладиться самыми разными блюдами и напитками. Однако есть кое что, что пилоты и стюардессы сами никогда не употребляют, утверждает в соцсетях бывшая стюардесса Сьерра Мист, пишет портал Apollo.lv.
Невероятно, но это самые простые вещи, предлагаемые в меню самолета: чай, кофе и какао. Говоря иными словами, все, для приготовления чего необходима горячая вода.
Стюардесса утверждает, что экипаж самолета сам этим напитки не пьет - она отмечает, что сами они пьют их только в крайнем случае. Конечно, пассажирам эти напитки предлагаются, но теперь, когда стюардесса не работает в авиации, она может позволить себе говорить спокойно. И она рекомендует пассажирам вместо чая или кофе выбирать любые алкогольные или безалкогольные напитки в бутылках.
Почему горячие напитки не стоит пить в самолете? Сьерра Мист утверждает, что не доверяет процессам уборки, проходящим в самолетах. Она работала в нескольких американских авиакомпаниях и везде было одно и то же: самолеты никогда не убирали должным образом.
Когда самолет приземляется в аэропорту и все путешественники его покидают, на борт заходит команда уборки, чтобы быстро убраться в самолете и собрать весь мусор. Мист утверждает, что у них никогда нет достаточно времени, чтобы сделать все как следует. По словам бывшей стюардессы, некоторые части самолета остаются нетронутыми.
В ролике на YouTube, в котором Мист делится своими "тайнами стюардессы", она утверждает, что аппараты для горячих напитков, например, для чая или кофе, "не чистятся никогда". Мист говорит: "Если мы не в сильном отчаянии, мы никогда не будем пить кофе или чай, которые подаются в самолете. Вода, которую мы используем для кофе и чая, идет из бака, который никогда не чистят. Несмотря на то, что авиакомпании заявляют пассажирам, что проводят "регулярные проверки качества воды", нам сказали, что для проведения одной проверки в одном самолете нужно примерно от шести до девяти месяцев. И они не чистят этот бак, только если что-нибудь в нем не найдут".
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