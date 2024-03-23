Стюардесса рассказала, что в самолете никогда не пьют и не едят члены экипажа и другим не советуют

В ролике на YouTube, в котором Мист делится своими "тайнами стюардессы", она утверждает, что аппараты для горячих напитков, например, для чая или кофе, "не чистятся никогда". Мист говорит: "Если мы не в сильном отчаянии, мы никогда не будем пить кофе или чай, которые подаются в самолете. Вода, которую мы используем для кофе и чая, идет из бака, который никогда не чистят. Несмотря на то, что авиакомпании заявляют пассажирам, что проводят "регулярные проверки качества воды", нам сказали, что для проведения одной проверки в одном самолете нужно примерно от шести до девяти месяцев. И они не чистят этот бак, только если что-нибудь в нем не найдут".