СМИ: нужно будет снести малые ГЭС или построить рыбоходные пути

В настоящее время на более чем 12 500 латвийских реках стоят более 140 малых ГЭС.

Несмотря на то, что они производят экологически чистую энергию, улучшают окружающий ландшафт и во многих местах предоставляют хорошие возможности для отдыха, включая рыбалку, малым ГЭС придется снизить воздействие своей деятельности на окружающую среду после скандалов, связанных с незаконными выплатами компонента обязательной закупки, требованиями Европейского союза (ЕС)

и заключением экспертов-экологов о том, что такие сооружения нарушают естественную экосистему рек, блокируя проход рыбы.

В соседней Эстонии, например, государство поставило ультиматум для владельцев хозяйственных объектов на реках - либо снести их, либо проложить рыбоходные пути, выделив на это необходимое финансирование.

Прямого требования ЕС ликвидировать малые ГЭС или другие плотины на реках нет, однако ряд норм и политических документов ЕС требуют, чтобы для достижения поставленных целей было уменьшено воздействие препятствий на реках и восстановлено их свободное течение.

В Минземледелии сообщили, что финансирование доступно в рамках инструмента "Улучшение качества среды обитания рыбы" по программе развития рыболовства Европейского фонда морского, рыбного хозяйства и аквакультуры на 2021-2027 годы. Общий объем финансирования составляет 2 млн евро.

Отдельного финансирования на строительство рыбопропускных сооружений для малых гидроэлектростанций не предусмотрено, но при соблюдении условий программы средства могут быть использованы и на эти цели.

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