Российская ракета в воздухе Польши: посол РФ игнорирует вызов для дачи объяснений

В польский МИД в связи с прилетом российской ракеты в воздушное пространство Польши вызван российский посол, однако он в министерство не явился, сообщило в понедельник ведомство.
"Посол сегодня не явился в МИД для дачи разъяснений по инциденту с российской крылатой ракетой", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь ведомства Павел Вроньский.
"Нам интересно, реализует ли посол инструкции МИД Москвы и способен ли он достойно представлять интересы России в Варшаве", - сказал он.
"Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался", - объяснил свое поведение сам посол России.
Министерство обороны Польши сообщило в воскресенье, что российская крылатая ракета, использовавшаяся в ночь на воскресенье при атаке на цели в Украине, на неполную минуту залетела в воздушное пространство Польши.
Ракета влетела в польское пространство недалеко от села Осердово Люблинского воеводства и находилась там 39 секунд. За этим следили военные радарные системы Польши.
Ранее тоже были случаи, когда российские ракеты, которые Россия использовала для войны в Украине, прилетали или даже падали в Польше.
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