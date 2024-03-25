Российская ракета в воздухе Польши: посол РФ игнорирует вызов для дачи объяснений

"Посол сегодня не явился в МИД для дачи разъяснений по инциденту с российской крылатой ракетой", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь ведомства Павел Вроньский.

"Нам интересно, реализует ли посол инструкции МИД Москвы и способен ли он достойно представлять интересы России в Варшаве", - сказал он.

"Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался", - объяснил свое поведение сам посол России.

Министерство обороны Польши сообщило в воскресенье, что российская крылатая ракета, использовавшаяся в ночь на воскресенье при атаке на цели в Украине, на неполную минуту залетела в воздушное пространство Польши.

Ракета влетела в польское пространство недалеко от села Осердово Люблинского воеводства и находилась там 39 секунд. За этим следили военные радарные системы Польши.

Ранее тоже были случаи, когда российские ракеты, которые Россия использовала для войны в Украине, прилетали или даже падали в Польше.

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