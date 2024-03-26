В конце прошлой недели полиция начала 12 административных дел о нарушениях, совершенных напротив посольства России в Риге, сообщает передача TV3 Ziņas.
В основном они были связаны с прославлением символов войны и военной агрессии, неисполнением законных требований полицейских, а также с пребыванием в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушением общественного порядка.
Число нарушений, направленных против поддержки Украины, тревожит - за три месяца полиция зарегистрировала 52 таких случая. По сравнению с прошлым годом это число выросло на 38%, поэтому Рижская дума обязалась установить 16 новых камер видеонаблюдения.
Об отдельных случаях полиция сообщила и в Службу государственной безопасности, чтобы выяснить, не было ли нарушение спровоцировано государством-агрессором. Штраф за выражение неуважения к плакатам в поддержку Украины может достигать даже 500 евро.
Эксперты в области безопасности ранее уже объяснили активность вандалов новой российской политикой запугивания.
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