Поддержано предложение о повышении минимального возраста, с которого можно покупать алкоголь

Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам одобрила поправки к закону об обороте алкогольных напитков, согласно которым будет запрещено продавать алкогольные напитки лицам моложе 20 лет.
В настоящее время алкоголь могут покупать лица, достигшие 18 лет.
В то же время комиссия поддержала исключения, которые позволят не ограничивать возможности трудоустройства совершеннолетних лиц в сфере оборота продовольствия и общественного питания, а также освоения практической части программы профессионального образования, в которой среди прочего обучаемому могут быть поставлены задачи в связи с оборотом алкогольных напитков.
Дискуссии в комиссии вызвали предложения об изменении времени, когда разрешена торговля алкоголем.
Комиссия сегодня концептуально поддержала предложение о запрете торговли алкоголем по рабочим дням и субботам с 20 до 10 часов, а решение о торговле по воскресеньям и в праздничные дни будет принято на следующей неделе.
Подкомиссия по общественному здоровью ранее поддержала предложение запретить продажу алкоголя по воскресеньям и в праздничные дни с 15 часов, за исключением таких мест розничной торговли, где алкогольные напитки реализуются только разливным способом и обеспечивается их потребление на месте, а также магазинов безналоговой торговли.
Министерство экономики, Министерство земледелия и Министерство финансов в целом не поддерживают столь строгое ограничение рабочего времени, предлагая компромисс - сокращение времени продажи алкоголя на один час утром и один час вечером.
Врач Петерис Апинис подчеркивает, что человеческий мозг развивается до 25 лет, поэтому необходимо особенно оберегать от употребления алкоголя детей и молодежь. По его мнению, изменения в законе носят косметический характер и мало на что повлияют, однако позволят немного снизить потребление алкоголя.
Представитель Службы государственных доходов отметила, что в случае сокращения времени торговли алкоголем потребуется перерегистрация всех лицензий розничной торговли, за которые взимается госпошлина.
Депутат Ингуна Цирцене ("Новое Единство") сказала, что данные поправки - "минимум минимума", чтобы общество не спивалось. "Это лицемерие со стороны тех, кто заботится об экономике или торговле", - заявила политик, подчеркнув, что дискуссия не имеет смысла по сути.
Депутат Майрита Лусе ("Прогрессивные") подчеркнула, что невозможно снизить потребление алкоголя, не вызвав фискального влияния.
В свою очередь депутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") выразила поддержку компромиссному предложению министерств, предусматривающему сокращение времени торговли алкоголем на один час утром и один вечером. По мнению депутата, ограничения больше повлияют на те 90% населения, у которых нет проблем с алкоголем. "Им нужно будет успеть купить шампанское в рабочий день до восьми вечера, представьте, какие очереди будут в магазинах", - сказала депутат.
Комиссия продолжит работать над поправками после пасхальных каникул.
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