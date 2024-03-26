Поддержано предложение о повышении минимального возраста, с которого можно покупать алкоголь

Врач Петерис Апинис подчеркивает, что человеческий мозг развивается до 25 лет, поэтому необходимо особенно оберегать от употребления алкоголя детей и молодежь. По его мнению, изменения в законе носят косметический характер и мало на что повлияют, однако позволят немного снизить потребление алкоголя.

Представитель Службы государственных доходов отметила, что в случае сокращения времени торговли алкоголем потребуется перерегистрация всех лицензий розничной торговли, за которые взимается госпошлина.

Депутат Ингуна Цирцене ("Новое Единство") сказала, что данные поправки - "минимум минимума", чтобы общество не спивалось. "Это лицемерие со стороны тех, кто заботится об экономике или торговле", - заявила политик, подчеркнув, что дискуссия не имеет смысла по сути.

Депутат Майрита Лусе ("Прогрессивные") подчеркнула, что невозможно снизить потребление алкоголя, не вызвав фискального влияния.

В свою очередь депутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте") выразила поддержку компромиссному предложению министерств, предусматривающему сокращение времени торговли алкоголем на один час утром и один вечером. По мнению депутата, ограничения больше повлияют на те 90% населения, у которых нет проблем с алкоголем. "Им нужно будет успеть купить шампанское в рабочий день до восьми вечера, представьте, какие очереди будут в магазинах", - сказала депутат.

Комиссия продолжит работать над поправками после пасхальных каникул.

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