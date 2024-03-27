Выдержала удар. Как энергосистема Украины перенесла атаки РФ

"Судя по определенным характеристикам нынешней атаки, они пытались разведать, где идет восстановление, как обходить ПВО, как поразить наименее защищенные объекты, и планировали ударить еще в феврале, когда морозы, но не успели тогда все подготовить", - предполагает Харченко.

Насколько украинская энергосистема сейчас уязвима?

По его словам, несмотря на разрушительные российские атаки, украинская энергосистема оказалась устойчивой и в дальнейшем управляемой. "Украинская система является наиболее защищенной в мире, ни одна другая энергосистема в мире не оборудована таким количеством уровней защиты, как украинская. Благодаря опыту и подготовке, украинская энергосистема выстояла, не случилось никаких блэкаутов в национальном масштабе", - отмечает Харченко.

В "Укрэнерго" указывают на то, что балансирование системы сейчас осуществляется с помощью коммерческого импорта электроэнергии и местных ТЭС, которые уже понемногу разгружаются по мере окончания отопительного сезона.

Впрочем, уязвимые места в системе есть. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что какой бы крепкой система ни была, ей нужно больше уровней защиты, поскольку, выведя из строя Днепровскую ГЭС мощностью 1500 МВт, одну из самых мощных маневровых станций, Россия не остановится.

"Следующим может быть еще какая-нибудь ГЭС в Днепровском каскаде. То есть, они теперь будут бить прицельно по гидроэлектростанциям, и нам нужно защищать тщательнее всю эту систему. Без помощи международных партнеров и дополнительных средств ПВО сделать это будет трудно", - предостерегает Омельченко.

Вместе с тем Александр Харченко уверен, что Украине нужно развивать новые маневровые мощности энергосистемы - газотурбинную генерацию, которая может подстраховать угольные ТЭС и уязвимые для российских ракет ГЭС. В то же время, констатирует эксперт, украинское правительство пока не сделало для этого никаких конкретных шагов.