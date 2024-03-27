У черных аистов в Латвии обнаружена повышенная концентрация ртути

Ртуть и ее соединения токсичны - они могут вызывать различные проблемы со здоровьем у людей и животных, а также загрязнять окружающую среду. Одним из наиболее вредных соединений ртути является метилртуть. Для нее характерно накопление в пищевых цепочках до опасного для здоровья уровня.

В отличие от белых аистов, которые всеядны, рацион черных аистов состоит в основном из мелкой пресноводной рыбы. Следовательно, они подвергаются большему риску проглатывания ртути, объясняют исследователи.

В ходе исследования образцы были собраны в более чем 150 гнездовьях по всей территории Латвии. За несколько лет было получено более 1000 образцов. Результаты исследования показывают, что ртуть содержится как в яичной скорлупе и оболочке, так и в фекалиях черных аистов.

Самая низкая концентрация ртути была обнаружена в яичной скорлупе, где она составила в среднем от 5 до 30 нанограммов на грамм. Концентрация ртути в мембранах, отделенных от оболочек, была в среднем в 9-11 раз выше, достигая нескольких сотен нанограммов на грамм.

Средняя концентрация ртути в фекалиях составила около 100 нанограммов на грамм, что соответствует предельно допустимому значению концентрации ртути в биоте, установленному Кабмином.

В данный момент исследователи продолжают углубленный анализ данных, чтобы оценить распространение ртутного загрязнения на территории Латвии, а также возможное влияние установленной концентрации ртути на здоровье аистов.

Черные аисты в Латвии являются охраняемыми птицами, поскольку количество успешно гнездящихся пар в Латвии уменьшается под воздействием различных условий.

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