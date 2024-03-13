Почему в Латвии пропадают воробьи?

Корреспондент Rus.LSM Даниил Смирнов отмечает, что в теплый солнечный день он не увидел в Верманском парке воробьев, лишь синиц. Их количество в городе явно снизилось.

"Орнитологи говорят, что у сокращения популяции воробьев много причин: изменение городской застройки, наличие корма, хищники", - пишет Rus.LSM, отмечая, что стаи воробьев небольшие - всего по 5-7 особей.

В 2023 году портал Rus.LSM писал о снижении числа насекомых в Латвии. Это отразилось и на популяции воробьев, ведь именно насекомыми они кормят свое потомство.

Воробьи Фото: Jānis Škapars / TVNET

Орнитолог Дмитрий Бойко видит угрозу еще и в хищниках, которыми в городе являются коты:

"Сердобольные люди делают кошачьи домики. Кот - это хищник. Он убивает не только ради еды, просто у него инстинкт такой". Кроме котов воробьям угрожают и чайки.

Специалисты указывают, что в Латвии почти полностью исчезла популяция сельских воробьев. Орнитолог и ассоциированный профессор ЛУ Айнарс Ауниньш видит в этом причину создания стерильной среды на фермах и в местах утилизации мусора.

Латвийские ученые пока не знают, как уменьшение популяции воробьев может повлиять на нашу страну, но в 1958 году этих птиц в Китае посчитали вредными и стали повсеместно уничтожать, что привело в итоге к катастрофе и голоду. Массово расплодились вредные насекомые, которые уничтожили урожай следующего года. В результате голода, по разным оценкам, погибло от 10 до 30 миллионов человек. Чтобы изменить ситуацию, птиц пришлось завозить из других стран.

Ранее сообщалось, что в Латвию вернулись перелетные птицы. В начале марта появляется все больше сообщений о журавлях - их уже видели в Северном Видземе, где зима в Латвии обычно задерживается.

В Латвии только что наблюдали и белых аистов. Их видели 4 марта в Смилтенском крае и 6 марта в Вентспилсском крае. В конце февраля и начале марта в Латвии видели и слышали жаворонков, которые являются одними из традиционных вестников весны. Также уже вернулись лысухи, гуси, лебеди и утки.

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