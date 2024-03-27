Милда из Дурбе снесла второе яйцо

Вчера днем пара орлов периодически покидала гнездо на несколько минут, оставляя яйцо в покое. Господин H активно приносил пучки сухой травы и тростника, чтобы выстлать основание гнезда и прикрыть яйца.

Первое яйцо в этом сезоне было снесено 23 марта. По сравнению с двумя предыдущими годами этой весной первое яйцо было отложено гораздо позже. Например, в прошлом году оно было снесено 8 марта, а в 2022 году - 15 марта.

В этом году хозяйке гнезда Милде и ее новому окольцованному партнеру H 492, или господину H, пришлось построить новое гнездо, поскольку предыдущее было разрушено во время урагана прошлой осенью.

С 19 февраля по 23 марта две птицы построили гнездо из 917 веток разного размера. Господин Н внес существенный клад - 739 веток, в то время как Милда принесла 178 веток, согласно подсчетам, сделанным на форуме Dabasdati.lv. После того как было отложено яйцо, господин Н пополняет гнездо новыми ветками и пучками сухой травы.