Милда из Дурбе снесла второе яйцо

Во вторник, 26 марта, после захода солнца в гнезде орланов в Дурбе было отложено второе яйцо, передает Латвийский фонд природы (LDF).
Вчера днем пара орлов периодически покидала гнездо на несколько минут, оставляя яйцо в покое. Господин H активно приносил пучки сухой травы и тростника, чтобы выстлать основание гнезда и прикрыть яйца.
Первое яйцо в этом сезоне было снесено 23 марта. По сравнению с двумя предыдущими годами этой весной первое яйцо было отложено гораздо позже. Например, в прошлом году оно было снесено 8 марта, а в 2022 году - 15 марта.
В этом году хозяйке гнезда Милде и ее новому окольцованному партнеру H 492, или господину H, пришлось построить новое гнездо, поскольку предыдущее было разрушено во время урагана прошлой осенью.
С 19 февраля по 23 марта две птицы построили гнездо из 917 веток разного размера. Господин Н внес существенный клад - 739 веток, в то время как Милда принесла 178 веток, согласно подсчетам, сделанным на форуме Dabasdati.lv. После того как было отложено яйцо, господин Н пополняет гнездо новыми ветками и пучками сухой травы.
Обе птицы высиживают яйцо поочередно. Их беспокоят живущие по соседству вороны, которые с интересом следят за строительством гнезда и проверяют, есть ли в нем яйцо орланов.
Орлы также дважды пугались людей, разговаривавших рядом с гнездом.
Орнитолог Янис Кузе призывает людей, идущих в лес, соблюдать тишину и не пытаться приблизиться к гнезду, если они его заметили, а также быстро покинуть территорию, если птицы ведут себя взволнованно. Таким образом, люди могут обеспечить успешное размножение птиц.
Прямая трансляция: Гнездо орланов в Дурбе
Как уже сообщалось, дом орланов в Курземе, в Дурбе, - самая популярная прямая трансляция Латвийского фонда природы. Гнездо находится на верхушке старой ели высотой с девятиэтажный дом. Это гнездо является ветераном прямых трансляций - за ним наблюдают с 2015 года. Комментировать происходящее в гнезде можно на форуме Dabasdati.lv на латышском языке и на форуме Looduskalender.ee на английском языке.
Книга Иманта Бункша "Замечательный" посвящена орлану из Дурбе, который вылупился в 2015 году.
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