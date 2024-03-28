Фото ⟩ "Грязный, истощенный, но в остальном здоровый". Найден корги Винни

Приют для животных Ulubele поделился радостной новостью в Facebook: собака породы корги по имени Винни найдена.
По данным приюта, собаку поймали утром в четверг, 28 марта, и привезли в Ulubele.
"Грязный, истощенный, но в остальном здоровый. Температура хорошая. Аппетит хороший. Травм не обнаружено", - пишет приют.
Приют для животных Ulubele выражает благодарность портовой полиции, зоополиции и всем волонтерам, которые потратили время на поиски и приняли в них участие.
13 марта портал TVNET сообщил о повторном побеге Винни во время интервью с его владельцем Дависом. Собаку искали десятки человек в течение пяти дней.
Корги не отзывался на имя и не шел на руки, потому что не привык к людям - раньше Винни жил в собачьем питомнике Lieldeviņzare, где корги содержались в сарае как домашний скот.
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