Полиция просит помощи в поисках пожилого мужчины. Он ушел из пансионата в Юрмале

Юрмальский участок Госполиции ищет Сергея Овсянюка 1946 года рождения, который в четверг около 7:30 вышел из пансионата Dzimtene на улице Эмила Дарзиня, 24, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина был одет в красную куртку, коричневую шапку и темные брюки. На ногах были черные ботинки. Мужчина передвигается с самодельной деревянной тростью, с собой у него был пластиковый пакет с названием магазина TOP.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине и его местонахождении, звонить по телефону 110.

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