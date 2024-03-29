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Полиция просит помощи в поисках пожилого мужчины. Он ушел из пансионата в Юрмале

rus.tvnet.lv/LETA
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Полиция просит помощи в поисках пожилого мужчины, ушедшего из пансионата в Юрмале
Полиция просит помощи в поисках пожилого мужчины, ушедшего из пансионата в Юрмале Фото: PDP / Personu datu pārlūks; versija 3.4.3.

Полиция просит помощи в поисках пожилого мужчины, пропавшего в четверг, 28 марта, из пансионата в Юрмале.

Юрмальский участок Госполиции ищет Сергея Овсянюка 1946 года рождения, который в четверг около 7:30 вышел из пансионата Dzimtene на улице Эмила Дарзиня, 24, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина был одет в красную куртку, коричневую шапку и темные брюки. На ногах были черные ботинки. Мужчина передвигается с самодельной деревянной тростью, с собой у него был пластиковый пакет с названием магазина TOP.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине и его местонахождении, звонить по телефону 110.

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