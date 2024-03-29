МИД Литвы выразил протест Минску из-за высказываний Лукашенко у границы

Нота протеста была вручена в МИД Литвы временному поверенному в делах Беларуси Ярославу Хмылю.

По мнению МИД, в опубликованных высказываниях Лукашенко содержатся необоснованные обвинения в исходящей из Литвы военной угрозе для Беларуси, инсинуации о невозможности защитить "Сувалкский коридор", и армии Беларуси поручено подготовиться к возможному противостоянию со странами Балтии и Польше.

"Министерство иностранных дел Литовской Республики отмечает, что подобные заявления могут быть расценены как дальнейшая эскалация агрессивной внешней политики белорусских властей и совершенно неприемлемы", - говорится в сообщении.

"Министерство иностранных дел потребовало от Беларуси немедленно предоставить официальное объяснение данному заявлению А. Лукашенко и еще раз напомнило, что Литовская Республика примет все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны", - говорится в нем.

На этой неделе Минск опубликовал видео, на котором Лукашенко беседует с одним из офицеров о том, что белорусская армия готова в случае необходимости атаковать часть Польши или Литву. Он также поручил не расслабляться, поскольку в этом случае нападению подвергнется сама Беларусь.

Среди прочего, Лукашенко высмеял планы стран Балтии по укреплению границы с Россией и Беларусью мерами контрмобильности.

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