Собак, изъятых из питомника Lieldeviņzare, планируют продать

Собаки, вывезенные из питомника Lieldeviņzare в Бауском крае в середине марта, в настоящее время размещены в нескольких приютах, а государство планирует продать животных, сообщает lsm.lv.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) при осмотре питомника констатировала, что животные содержались в неподобающих условиях, без достаточного количества пищи и питьевой воды, в небезопасной для их здоровья и жизни среде, а также в условиях бесконтрольного разведения.
Во вторник, 19 марта, изъяла собак из питомника Lieldeviņzare в Бауском крае из-за нарушений требований благополучия животных. Питомник также не решал выявленные нарушения.
На поиск временного приюта для такого количества собак ушло почти две недели, поскольку оказалось, что у государства нет денег на содержание этих животных в приютах.
"В обычных ситуациях мы сдаем животных в Государственное агентство обеспечения, которое тоже кому-то платит за содержание этих животных. В данном случае, поскольку животных большое количество, к сожалению, у агентства тоже нет денег. Поэтому мы обратились к приютам, которые были бы готовы бесплатно содержать этих животных до тех пор, пока они не будут проданы", - объяснила глава отдела по надзору за ветеринарными объектами продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Майрита Риекстиня.
В Государственном агентстве обеспечения подчеркнули, что через несколько недель приютам, взявшим на себя заботу о собаках, будет предложено купить их по цене, установленной оценочной комиссией агентства.
"Надо понимать, что содержание каждой собаки - это расходы. Согласно заключенным нами договорам, они начинаются от трех евро в день. Получается, что это может быть 10 тысяч евро в месяц. Об этом мы сообщили PVD. Нормативной базой предусмотрено, что если длительное хранение имущества причиняет убытки, то принимается решение передать его для реализации или уничтожения. В этом случае решение о реализации этих собак принимает PVD", - пояснили в Государственном агентстве обеспечения.
Ассоциации защиты животных отметили, что таких проблем с изъятыми собаками не было бы, если бы и у приютов, и у заводчиков животных были одинаковые требования со стороны государства.
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