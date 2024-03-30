Собак, изъятых из питомника Lieldeviņzare, планируют продать

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) при осмотре питомника констатировала, что животные содержались в неподобающих условиях, без достаточного количества пищи и питьевой воды, в небезопасной для их здоровья и жизни среде, а также в условиях бесконтрольного разведения.

Во вторник, 19 марта, изъяла собак из питомника Lieldeviņzare в Бауском крае из-за нарушений требований благополучия животных. Питомник также не решал выявленные нарушения.

На поиск временного приюта для такого количества собак ушло почти две недели, поскольку оказалось, что у государства нет денег на содержание этих животных в приютах.

"В обычных ситуациях мы сдаем животных в Государственное агентство обеспечения, которое тоже кому-то платит за содержание этих животных. В данном случае, поскольку животных большое количество, к сожалению, у агентства тоже нет денег. Поэтому мы обратились к приютам, которые были бы готовы бесплатно содержать этих животных до тех пор, пока они не будут проданы", - объяснила глава отдела по надзору за ветеринарными объектами продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Майрита Риекстиня.