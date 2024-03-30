Рига потратит полмиллиона евро на ремонт четырех детских садов

Будут отремонтированы детский сад Annele на бульваре Анниньмуйжас, 78, детский сад Imanta на улице Вецумниеку, 7, 161-е дошкольное образовательное учреждение на улице Августа Домбровска, 9С, и 232-е дошкольное образовательное учреждение Риги на улице Августа Домбровска, 87.

Общее финансирование работ запланировано в размере 531 140 евро. Из них 478 026 евро составит кредит из государственного бюджета, а 53 114 евро предоставит самоуправление.

Ремонтом внутренних помещений будут заниматься SZMA R и Homeland būve.

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