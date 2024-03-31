The Sunday Times: Германия готовится восстановить обязательную военную службу

"Но в Берлине, который находится почти в 300 милях от ближайших российских границ, нет такого непосредственного ощущения угрозы, которое царит в странах Скандинавии и Балтии. Один из недавно проведенных опросов показал, что 52% избирателей поддерживают восстановление какого-либо вида призыва, а 43% - против", - говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что эта идея популярнее среди людей старше 60 лет, в их число входят многие пожилые мужчины, в памяти которых сохранилось прохождение службы в армии в годы холодной войны. Однако среди молодежи до 30 лет 59% принципиально против этой концепции.

"Канцлер Олаф Шольц (SPD) - один из тех, кто в свое время отказался от военной службы из-за своих убеждений. Будучи радикальным левым молодым человеком и убежденным скептиком, в 1984 году он решил проходить свою государственную службу не в вооруженных силах, а в пансионате. Он также сказал, что возвращение к военной службе "не является хорошей идеей", - сообщили СМИ.

В начале марта журнал Der Spiegel сообщал о возможном возобновлении обязательной военной службы в Германии. По информации Der Spiegel, министр обороны Германии Борис Писториус уже заказал разработку моделей такой службы.

Писториус хочет создать такую модель военной службы в Федеративной Республике Германия (ФРГ), которая способствовала бы "всеобщей социальной устойчивости". В качестве образца для этого была бы взята Швеция.

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