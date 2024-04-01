Названы объекты недвижимости в Латвии, которые по-прежнему принадлежат РФ или Беларуси

России в Латвии принадлежит 16 объектов недвижимости, а Беларуси - 15, в том числе в Риге у России шесть таких объектов, а у Беларуси - два, сообщает LSM.lv.
Как указывает общественное СМИ, Латвия переняла всего один принадлежавший РФ объект недвижимости - Дом Москвы, однако по данным судебной администрации, России принадлежит еще 16 объектов.
В том числе посольству РФ принадлежит квартира в девятиэтажном жилом доме в Иманте по адресу улица Слокас, 201. Запись в земельной книге свидетельствует, что посольство России эту квартиру площадью около 50 метров осенью 1997 года получило в дар, однако информация о дарителе в земельной книге отсутствует. В судебной администрации, которая поддерживает цифровую земельную книгу, изданию не дали ответ, почему запись о дарителе квартиры была удалена.
Еще одна квартира, принадлежащая посольству России, находится в тихом центре Риги - на улице Антонияс, 6А. Ее посольство получило в 2005 году в наследство от Сергея Костромина. Неподалеку находятся еще четыре объекта недвижимости, принадлежащие РФ - дом на ул. Андрея Пумпура, 1, исторические дома на ул. Альберта, 3, и Альберта, 5, а также здание посольства РФ на улице независимости Украины, 2.
Как указали в Рижской думе, Россия и Беларусь используют недвижимость в Риге для нужд дипломатических и консульских представительств, что соответственно позволяет не платить налоги.
По информации LSM.lv, России в Латвии принадлежит недвижимость также в Лиепае и Даугавпилсе - в каждом из городов по две квартиры. Кроме того, в Даугавпилсе - еще и бывшее здание генконсульства и гаражи у многоквартирных домов.
В свою очередь Управлению по делам президента РФ в Яункемери, на ул. Звиню, 2, принадлежит Санаторий "Янтарный берег", станция со скважиной минеральной воды и хозяйственные постройки, а также насосные станции сточных вод.
"Янтарный берег", который после введения санкций работу не продолжает, находится примерно в 10 километрах от принадлежащего Управлению по делам президента Беларуси санатория "Белоруссия".
Служба национальной безопасности (VDD) вскоре после полномасштабного вторжения в Украину сообщила, что руководители обоих санаториев - гражданин РФ Виктор Данилов и гражданин Беларуси Александр Груздов - включены в "черный список". Это означает, что они не могут въезжать в страну. По информации VDD, они действовали в интересах России, а санаторий "Янтарный берег" служил также точкой опоры для мероприятий российского влияния, указывает LSM.lv.
Издание отмечает, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину санаторий "Белоруссия" находится под санкциям. Как и еще несколько других, связанных с санаторием и находящихся под контролем Лукашенко зданий прямо через дорогу.
На территории можно заметить два синих деревянных дома, на номерных табличках которых указано, что это собственность "Белоруссии". Одно из зданий находится в хорошем состоянии, второе - сильно запущено, отмечает LSM.lv, добавляя, что не все здания маркированы таким же образом, однако отдельные вещи указывают на связь с контролируемым Лукашенко учреждением, например, за хозяйственной постройкой там же на территории расположен старый автобус с названием санатория. Если сравнить номера домов с информацией из базы данных Lursoft, можно сделать вывод, что и другие здания на ограниченной забором территории еще недавно служили как номера класса люкс для посетителей санатория.
Представитель МИД Даце Эглите пояснила СМИ, что санаторий "Белоруссия" был передан Беларуси в соответствии с соглашением 1993 года между правительством Латвии и правительством Беларуси, подтверждающим соглашение сторон о том, что здания и сооружения санатория построены за счет средств Республики Беларусь в соответствии с нормативными актами, а также транспортные средства, медицинское и другое оборудование, находящиеся на балансе санатория, являются собственностью Беларуси.
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