Названы объекты недвижимости в Латвии, которые по-прежнему принадлежат РФ или Беларуси

По информации LSM.lv, России в Латвии принадлежит недвижимость также в Лиепае и Даугавпилсе - в каждом из городов по две квартиры. Кроме того, в Даугавпилсе - еще и бывшее здание генконсульства и гаражи у многоквартирных домов.

В свою очередь Управлению по делам президента РФ в Яункемери, на ул. Звиню, 2, принадлежит Санаторий "Янтарный берег", станция со скважиной минеральной воды и хозяйственные постройки, а также насосные станции сточных вод.

"Янтарный берег", который после введения санкций работу не продолжает, находится примерно в 10 километрах от принадлежащего Управлению по делам президента Беларуси санатория "Белоруссия".

Служба национальной безопасности (VDD) вскоре после полномасштабного вторжения в Украину сообщила, что руководители обоих санаториев - гражданин РФ Виктор Данилов и гражданин Беларуси Александр Груздов - включены в "черный список". Это означает, что они не могут въезжать в страну. По информации VDD, они действовали в интересах России, а санаторий "Янтарный берег" служил также точкой опоры для мероприятий российского влияния, указывает LSM.lv.

Издание отмечает, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину санаторий "Белоруссия" находится под санкциям. Как и еще несколько других, связанных с санаторием и находящихся под контролем Лукашенко зданий прямо через дорогу.

На территории можно заметить два синих деревянных дома, на номерных табличках которых указано, что это собственность "Белоруссии". Одно из зданий находится в хорошем состоянии, второе - сильно запущено, отмечает LSM.lv, добавляя, что не все здания маркированы таким же образом, однако отдельные вещи указывают на связь с контролируемым Лукашенко учреждением, например, за хозяйственной постройкой там же на территории расположен старый автобус с названием санатория. Если сравнить номера домов с информацией из базы данных Lursoft, можно сделать вывод, что и другие здания на ограниченной забором территории еще недавно служили как номера класса люкс для посетителей санатория.

Представитель МИД Даце Эглите пояснила СМИ, что санаторий "Белоруссия" был передан Беларуси в соответствии с соглашением 1993 года между правительством Латвии и правительством Беларуси, подтверждающим соглашение сторон о том, что здания и сооружения санатория построены за счет средств Республики Беларусь в соответствии с нормативными актами, а также транспортные средства, медицинское и другое оборудование, находящиеся на балансе санатория, являются собственностью Беларуси.

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