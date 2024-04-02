Выбрано имя орлану из гнезда в Дурбе

В опросе приняли участие 1732 человека. За имя Хуго было отдано 556 голосов.

Информационное агентство LETA уже сообщало, что LDF пригласил принять участие в выборе имени орлу из Дурбе, которого до сих пор называли господином H.

В настоящее время в гнезде орланов в Дурбе находятся два яйца.

Как сообщалось, 26 марта после захода солнца в гнезде орланов в Дурбе было отложено второе яйцо. Первое яйцо в этом сезоне было снесено 23 марта. По сравнению с двумя предыдущими годами этой весной первое яйцо было отложено гораздо позже. Например, в прошлом году оно было снесено 8 марта, а в 2022 году - 15 марта.

Дом орланов в Курземе, в Дурбе, - самая популярная прямая трансляция Латвийского фонда природы. Гнездо находится на верхушке старой ели высотой с девятиэтажный дом. Это гнездо является ветераном прямых трансляций - за ним наблюдают с 2015 года. Комментировать происходящее в гнезде можно на форуме Dabasdati.lv на латышском языке и на форуме Looduskalender.ee на английском языке.

Орлану из Дурбе, который вылупился в 2015 году, посвящена книга Иманта Бункша "Замечательный".

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