Главное за 2 апреля ⟩ Плата за велосипедные права, капсула времени в Межциемсе, плохой воздух и предстоящая метель

Утром во вторник беспилотные летательные аппараты впервые долетели до территории Татарстана, где совершили атаку на предприятия, расположенные в Елабуге и Нижнекамске. В результате удара в Елабуге есть пострадавшие, сообщили власти. СМИ сообщали, что там собирают дроны, используемые для атак на Украину.

Утром во вторник, 2 апреля, в школе в финском городе Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщает, что в результате инцидента один подросток погиб, а двое школьников ранены, стрелок арестован, сообщает финский общественный портал Yle.

Информацию о гибели Асхаба Успанова, задержанного после теракта в "Крокус Сити Холле", изданию "Агентство" подтвердила его мать. По данным СМИ, уроженца Чечни могли подвергать пыткам.

Поздним вечером в субботу, 30 марта, на автостоянке рядом с магазином Grossi в Тапа произошла крупная драка, участниками которой, по мнению очевидцев, могли являться солдаты союзных войск, пишет Rus.Postimees.

Беларусь во вторник, 2 апреля, начала военные учения у границ Украины, Литвы и Польши, сообщает DW со ссылкой на Минобороны Беларуси.

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