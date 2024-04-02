Подходит к концу на удивление теплый вторник. Уже завтра в Латвию придут осадки в виде дождя, снега и даже метели, а сопровождаться все это будет порывистым ветром. О погоде и не только рассказываем в ежедневной подборке от RUS TVNET - коротко о главном за вторник, 2 апреля.
Главное за 2 апреля ⟩ Плата за велосипедные права, капсула времени в Межциемсе, плохой воздух и предстоящая метель
Новости Латвии:
Владислава Романова впервые прославилась в 2022 году, когда после полномасштабного вторжения России в Украину сняла документальный фильм о Даугавпилсе. После его выхода она получала в свой адрес угрозы и оскорбления. Теперь Романова сняла новую серию программ о жизни в Латгале. Почему журналистка так часто попадает в конфликты, что делать с пророссийски настроенными жителями Латвии, какая журналистика нужна Даугавпилсу - об этом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с Владиславой Романовой.
Правительство во вторник одобрило подготовленный Министерством сообщения проект правил, предусматривающий, что в прейскуранте услуг Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) появится плата для совершеннолетних лиц за теоретический экзамен для получения прав на управление велосипедом и за права велосипедиста.
В конце марта Служба государственной безопасности (VDD) прекратила уголовное производство по факту попытки нарушения санкций Европейского союза (ЕС) в отношении миллиардера Петра Авена в связи с продажей вертолета Bell 429, принадлежащего ему и владельцу Amber Latvijas balzams, миллиардеру Юрию Шефлеру, говорится в решении, имеющемся в распоряжении информационного агентства LETA.
Бывший премьер-министр Эйнар Репше считает, что миру не грозит ядерная война, потому что "боязливый Путин не будет рисковать своей жизнью". Об этом он рассказал в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4, сообщает портал Rus.LSM.
Согласно решению Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), электросамокаты также должны регистрироваться. Если на улице появится самокат без номера, то полиция сможет оштрафовать его владельца. В программе Degpunktā рассказывается, что нужно сделать, чтобы зарегистрировать электросамокат.
В ночь на 1 апреля на Саркандаугаве, на территории Рижского порта, загорелся грузовой автомобиль с цистерной. Сотрудники компании MAN-TESS попытались справиться с пламенем, сообщает программа Degpunktā.
Утром во вторник, 2 апреля, качество воздуха в Риге стало очень плохим, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Под влиянием циклона в среду, 3 апреля, в Латвии ожидаются осадки, местами сильные, и порывистый ветер. Дождь будет чередоваться со снегом, прогнозируют синоптики.
Во время сноса заброшенных конструкций здания роддома больницы "Гайльэзерс" рабочие обнаружили капсулу времени, сообщает Rus.LSM.lv.
Служба государственной безопасности (VDD) в прошлом году предписала Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) аннулировать временные виды на жительство (ВНЖ) двух российских граждан, выданные на основании сделанных ими инвестиций, говорится в докладе Министерства внутренних дел правительству.
Самая высокая температура воздуха в стране к 16 часам вторника в Даугавпилсе составила +22,3 градуса, что является новым национальным рекордом тепла для 2 апреля, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Анна Янсоне, 1989 года рождения, пропала 2 ноября 2023 года. Автомобиль, на котором она ехала, был найден в лесном массиве Елгавского края. Пока поиски Анны не дали результов. Муж Анны Юрис Эвертовскис продолжает ее искать и в соцсети Х выступил с просьбой.
В ночь на среду на востоке Латвии, в основном в Латгале, возможны грозы, прогнозируют синоптики.
26 марта этого года в Лиелупе у Спуньциемса в Салской волости без вести пропавший Лаурис Заубе был найден мертвым. В рамках уголовного процесса назначены экспертизы, однако на данный момент ничто не свидетельствует о том, что в отношении молодого человека могло быть совершено преступление, сообщили в Государственной полиции.
Принимая во внимание политическую и юридическую ситуацию, решение Кришьяниса Кариньша уйти в отставку с поста министра иностранных дел вполне объяснимо, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич в беседе с журналистами после встречи со спикером Сейма Дайгой Миериней во вторник.
За рубежом:
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет воевать, но готовится к войне, сообщает белорусское пропагандистское агентство "Белта".
Таксист-иностранец отказался обслуживать жителя Эстонии, а причиной была названа национальность клиента. Представитель компании Bolt заверил, что они не приемлют дискриминации ни в каком виде, пишет Rus.Postimees.
22 марта второй по величине город Украины погрузился во тьму в результате массированной, целенаправленной российской ракетной атаки на энергосистему — крупнейшей с начала полномасштабной войны.
Утром во вторник беспилотные летательные аппараты впервые долетели до территории Татарстана, где совершили атаку на предприятия, расположенные в Елабуге и Нижнекамске. В результате удара в Елабуге есть пострадавшие, сообщили власти. СМИ сообщали, что там собирают дроны, используемые для атак на Украину.
Утром во вторник, 2 апреля, в школе в финском городе Вантаа произошла стрельба. Полиция сообщает, что в результате инцидента один подросток погиб, а двое школьников ранены, стрелок арестован, сообщает финский общественный портал Yle.
Информацию о гибели Асхаба Успанова, задержанного после теракта в "Крокус Сити Холле", изданию "Агентство" подтвердила его мать. По данным СМИ, уроженца Чечни могли подвергать пыткам.
Поздним вечером в субботу, 30 марта, на автостоянке рядом с магазином Grossi в Тапа произошла крупная драка, участниками которой, по мнению очевидцев, могли являться солдаты союзных войск, пишет Rus.Postimees.
Беларусь во вторник, 2 апреля, начала военные учения у границ Украины, Литвы и Польши, сообщает DW со ссылкой на Минобороны Беларуси.
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