KNAB проверил отчеты партий за 2022 год и оштрафовал ряд политических сил

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало на небольшие суммы несколько представленных в Сейме партий за нарушения, выявленные в отчетах и проверках финансовой деятельности партий и их объединений за 2022 год, сообщили агентству LETA в KNAB.
KNAB пришел к выводу, что почти половина политических организаций допустили в своей деятельности нарушение закона о финансировании политических организаций (партий).
Как и раньше, чаще всего KNAB констатировал, что политические организации не рассчитались за товары и услуги в течение установленных законом 90 дней со дня, когда наступил срок оплаты.
За несоблюдение порядка подачи отчетов за 2022 год 12 партий были призваны к административной ответственности и оштрафованы в общей сложности на 9000 евро. Штрафы получили в основном маленькие партии, за исключением представленной в Сейме "Латвии на первом месте", которая была оштрафована на 700 евро; штраф партия оплатила.
За несоблюдение порядка подачи полученных в 2022 году пожертвований KNAB наложил один штраф - в размере 200 евро на партию "Платформа 21", в свою очередь административный процесс против Латвийского союза крестьян был прекращен "в связи с малозначительностью нарушения".
За несоблюдение суммы полученных в 2022 году пожертвований KNAB на 150 евро оштрафовал "Латвийское объединение регионов", а административные процессы против Национального объединения и "Платформы 21" были прекращены "в связи с малозначительностью нарушения".
Нацобъединение перечислило в госбюджет превышенный лимит пожертвований в размере 974 евро, а партия "Платформа 21" выплатила превышенную сумму лимита в размере 309 евро.
В ходе проверки было констатировано, что четыре партии допустили нарушения закона, в результате чего были приняты решения о возмещении в госбюджет незаконно полученных пожертвований в целом на 8700 евро. За такие нарушения были наказаны "Объединенный список", Новая консервативная партия, "Латвийское объединение регионов" и "Суверенная власть".
В целом бюро проверило годовые отчеты 57 партий, в том числе соответствие расходования финансирования госбюджета требованиям закона. В результате партии были призваны к административной ответственности и на них были наложены денежные штрафы в размере 5660 евро. Часть из наказанных - маленькие партии, однако среди оштрафованных - "Объединенный список" и "Латвия на первом месте", в свою очередь "Прогрессивные" и "Стабильности!" получили предупреждения, чтобы нарушения не повторялись.
Латвийская зеленая партия за нарушение была оштрафована на 400 евро, "Единство" - на 300, однако штраф можно снизить до 150 евро, "Новое Единство" получило четыре штрафа на общую сумму 900 евро, а Союз зеленых и крестьян оштрафован на 200 евро, но штраф можно снизить до 100 евро. В ходе проверки в отношении Национального объединения был сделан вывод, что срок исковой давности по делу об административном правонарушении истек.
Для 13 политических партий, деятельность которых продолжается, вступили в силу долговые обязательства по решениям KNAB об административных штрафах и возмещении финансовых средств в государственный бюджет на общую сумму 154 739 евро. Большая часть этих обязательств - у маленьких партий, однако в списке присутствует и Нацобъединение, сумма долговых обязательств которого составляет 12 381 евро.
KNAB отмечает, что в 2022 году девяти политическим партиям и объединениям из госбюджета было выделено финансирование в размере 3,898 миллиона евро, и почти все это финансирование политические организации потратили.
В ходе проверок KNAB констатировал, что 17 политических организаций, в том числе несколько политических партий и их объединений, получающих финансирование из государственного бюджета, не погасили свои долговые обязательства в течение 90 дней с момента наступления срока платежа. В понимании закона это равносильно займу, который политическим партиям и объединениям брать запрещено и нужно возместить в госбюджет. В целом политические организации накопили долговых обязательств на 377 402 евро.
Кроме того, KNAB констатировал, что в нескольких случаях политические организации, получившие средства государственного бюджета, превысили допустимый процентный предел для одной целевой группы, то есть для коммуникации с обществом, в общей сложности на 224 177 евро.
Согласно информации, предоставленной KNAB, в 2022 году политические организации получили в общей сложности 2,428 миллиона евро в виде пожертвований, а в виде вступительных взносов и членских взносов, превышающих одну минимальную зарплату за календарный год, политическим организациям было выплачено 127 854 евро. При проверке этого пункта годовых отчетов KNAB обнаружил незначительные нарушения: в нескольких случаях не была соблюдена процедура представления полученных пожертвований, а в четырех случаях было принято незаконное финансирование, в результате чего политическим организациям было предписано возместить в государственный бюджет 8700 евро.
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