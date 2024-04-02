KNAB проверил отчеты партий за 2022 год и оштрафовал ряд политических сил

Нацобъединение перечислило в госбюджет превышенный лимит пожертвований в размере 974 евро, а партия "Платформа 21" выплатила превышенную сумму лимита в размере 309 евро.

В ходе проверки было констатировано, что четыре партии допустили нарушения закона, в результате чего были приняты решения о возмещении в госбюджет незаконно полученных пожертвований в целом на 8700 евро. За такие нарушения были наказаны "Объединенный список", Новая консервативная партия, "Латвийское объединение регионов" и "Суверенная власть".

В целом бюро проверило годовые отчеты 57 партий, в том числе соответствие расходования финансирования госбюджета требованиям закона. В результате партии были призваны к административной ответственности и на них были наложены денежные штрафы в размере 5660 евро. Часть из наказанных - маленькие партии, однако среди оштрафованных - "Объединенный список" и "Латвия на первом месте", в свою очередь "Прогрессивные" и "Стабильности!" получили предупреждения, чтобы нарушения не повторялись.

Латвийская зеленая партия за нарушение была оштрафована на 400 евро, "Единство" - на 300, однако штраф можно снизить до 150 евро, "Новое Единство" получило четыре штрафа на общую сумму 900 евро, а Союз зеленых и крестьян оштрафован на 200 евро, но штраф можно снизить до 100 евро. В ходе проверки в отношении Национального объединения был сделан вывод, что срок исковой давности по делу об административном правонарушении истек.