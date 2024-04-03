Латвийская спецслужба сделала прогноз, возможен ли конфликт России и НАТО

Война в Украине и вызванные ею геополитические изменения в Европе привели к необходимости пересмотра существующей модели вооруженных сил России. Еще в конце 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с заявлением о реформе вооруженных сил России, направленной на улучшение командования войсками и увеличение численности и персонала подразделений вооруженных сил до 1,5 млн в 2026 году.

В рамках реформы 26 февраля 2024 года были возрождены Московский и Ленинградский военные округа, которые с 2010 года были объединены в Западный военный округ.

С учетом военных действий в Украине и потерь российских военнослужащих и техники с высокой долей вероятности можно предсказать, что Россия столкнется со сложностями и не сможет до 2026 года внести фактические изменения в свои вооруженные силы, что, однако, не помешает ей формировать в публичном пространстве представление о прогрессе в реформе вооруженных сил, заключает SAB.

Российские высшие должностные лица регулярно выступают с угрозами применения ядерного оружия, в том числе связывая его с ходом военных действий в Украине и оказываемой ей западными странами поддержкой.

Угрозу применения ядерного оружия российские официальные лица более интенсивно используют в случаях, когда украинской армии удается добиться успеха на фронте или когда в западных странах активизируется политическая дискуссия об оказании Украине новой поддержки.