Полиция опубликовала отчет о преступлениях, совершенных бывшими стражами порядка

По данным Государственной полиции, в 2023 году или раньше было начато 32 и завершено 17 уголовных процессов, в которые были вовлечены должностные лица Госполиции. Обвинения были предъявлены 29 сотрудникам Госполиции, а осуждены - 31.

Больше всего бывших стражей порядка были осуждены за взяточничество (11 случаев) и превышение служебных полномочий (6 случаев). По четырем делам бывшие стражи порядка осуждены за разглашение неподлежащей разглашению информации. Осуждены также за незаконное хранение, передачу и сбыт алкогольных напитков и табачных изделий (2 случая), за кражу, мошенничество, растрату небольших сумм (2 случая) и за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения (2 случая). Еще в одном случае осуждающий приговор был связан с уклонением от подачи декларации, и еще одно - с бездействием должностного лица.

Наказания, назначенные бывшим полицейским, варьируются в зависимости от степени причиненного вреда - от штрафов до реальных тюремных сроков и лишения права когда-либо снова работать в правоохранительных органах. Самым суровым наказанием по делам о взяточничестве является лишение свободы на три года.