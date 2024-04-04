Полиция опубликовала отчет о преступлениях, совершенных бывшими стражами порядка

Государственная полиция опубликовала отчет о преступлениях, совершенных уже бывшими сотрудниками Госполиции в 2023 году, а также о приговорах, вынесенных им.
По данным Государственной полиции, в 2023 году или раньше было начато 32 и завершено 17 уголовных процессов, в которые были вовлечены должностные лица Госполиции. Обвинения были предъявлены 29 сотрудникам Госполиции, а осуждены - 31.
Больше всего бывших стражей порядка были осуждены за взяточничество (11 случаев) и превышение служебных полномочий (6 случаев). По четырем делам бывшие стражи порядка осуждены за разглашение неподлежащей разглашению информации. Осуждены также за незаконное хранение, передачу и сбыт алкогольных напитков и табачных изделий (2 случая), за кражу, мошенничество, растрату небольших сумм (2 случая) и за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения (2 случая). Еще в одном случае осуждающий приговор был связан с уклонением от подачи декларации, и еще одно - с бездействием должностного лица.
Наказания, назначенные бывшим полицейским, варьируются в зависимости от степени причиненного вреда - от штрафов до реальных тюремных сроков и лишения права когда-либо снова работать в правоохранительных органах. Самым суровым наказанием по делам о взяточничестве является лишение свободы на три года.
Полиция наблюдает положительную тенденцию: полицейским все реже предлагают взятки. В 2014 году полиция зарегистрировала почти 200 случаев, когда нарушители пытались избежать наказания, предложив полицейскому взятку, тогда как в прошлом году было зафиксировано всего 19 таких случаев. Во всех случаях люди пытались избежать наказания за нарушение правил дорожного движения.
В качестве причин положительных показателей полиция называет как поправки к закону, которые предусматривают ужесточение наказаний, так и реализованные технологические решения - использование нательных камер сотрудниками полиции в рейдах, а также сделанные структурные изменения.
Кроме того, Госполиция реализует различные механизмы внутреннего контроля, в рамках которых в 2023 году зарегистрировано 531 дисциплинарное взыскание. Хотя их число относительно велико, более чем две трети нарушений на рабочем месте были незначительными, сотрудникам был объявлен выговор без возбуждения дисциплинарного дела.
Госполиция призывает сообщать о возможных противоправных действиях сотрудников в Бюро внутренней безопасности Государственной полиции, позвонив по телефону доверия (автоответчик) 67075456 или написав на электронную почту uzticiba@vp.gov.lv и ikb@vp.gov.lv.
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