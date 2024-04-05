Стабильно высоким остается лишь уровень поддержки Вооруженных сил Украины — 93%.

Верят ли украинцы по-прежнему в победу?

Харьков Фото: Getty Images

Несмотря на скептическое отношение к органам власти, большинство украинцев — 88% — по-прежнему верят в победу над Россией.

Однако теперь число таких людей несколько меньше, чем в начале вторжения — тогда их было 97%.

При этом наибольший процент опрошенных (45%) считает, что Украина сохранит за собой все свои территории, которые были у нее в 1991 году.

16% считают, что Украина вернет территории, подконтрольные ей до 24 февраля 2022 года. Такое же число людей думает, что Украина, наоборот, потеряет некоторые территории.

7% убеждены, что Украина вернет Донбасс, но не Крым. И столько же — что Украина вернет Крым, но не так называемые ДНР и ЛНР.

В то, что Россия сможет полностью оккупировать Украину, верит только 1% опрошенных.

«Недостаточная мобилизация»

Украинский военный Фото: Getty Images

Авторы исследования также попросили респондентов выразить свое отношение к мобилизации.

Наибольшая часть опрошенных — более трети (36%) — назвали уровень мобилизации недостаточным.

Несколько меньше трети (30%) считают нынешний уровень мобилизации оптимальным.

Чуть меньше четверти (19%) заявили, что этот уровень слишком высок, и еще 15% затруднились ответить на этот вопрос.

Украинцев также спросили, почему, на их взгляд, люди не хотят идти в армию.

Среди самых распространенных ответов были «страх смерти, инвалидности, плена, неопределенности».