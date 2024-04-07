Вс, 7.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Грядущей ночью пройдет дождь, днем потеплеет до +17

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Женщина под зонтом
Женщина под зонтом Фото: Edijs Pālens/LETA

В ближайшие сутки погодные условия в Латвии существенно не изменятся, но местами ожидается небольшой дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью будет преобладать переменная облачность, в Видземе пройдет небольшой дождь. Ближе к утру умеренный юго-западный, западный ветер стихнет, а температура воздуха составит +5...+10 градусов.

В Риге ночью осадков не ожидается, температура воздуха составит +8...+9 градусов.

В понедельник, 8 апреля, в Латвии будет облачно, временами с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, в основном в южных регионах страны. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, а температура воздуха повысится до +10...+17 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх