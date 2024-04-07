Грядущей ночью пройдет дождь, днем потеплеет до +17

В ближайшие сутки погодные условия в Латвии существенно не изменятся, но местами ожидается небольшой дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью будет преобладать переменная облачность, в Видземе пройдет небольшой дождь. Ближе к утру умеренный юго-западный, западный ветер стихнет, а температура воздуха составит +5...+10 градусов.
В Риге ночью осадков не ожидается, температура воздуха составит +8...+9 градусов.
В понедельник, 8 апреля, в Латвии будет облачно, временами с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, в основном в южных регионах страны. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, а температура воздуха повысится до +10...+17 градусов.
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