Грядущей ночью пройдет дождь, днем потеплеет до +17

Ночью будет преобладать переменная облачность, в Видземе пройдет небольшой дождь. Ближе к утру умеренный юго-западный, западный ветер стихнет, а температура воздуха составит +5...+10 градусов.

В понедельник, 8 апреля, в Латвии будет облачно, временами с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, в основном в южных регионах страны. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, а температура воздуха повысится до +10...+17 градусов.