Национальный парк Слитере напоминает: что делать, если вы увидели детеныша тюленя

Большинство тюленят делают это под влиянием инстинкта, однако не всем удается добыть себе пищу.

Неспособность детенышей тюленей ловить рыбу является основным фактором их смертности на этом этапе жизни. Здесь следует отметить, что смерть малышей в животном мире - это естественный процесс, обычно люди его просто не замечают.

Например, смертность серых тюленей в первый год жизни достигает 35-65%, бурых медведей - 30-40%, а лисиц - даже 80%.

Если детенышу тюленя не удается добыть пищу, время идет, и жировые запасы исчезают. Запасы подкожного жира играют ключевую роль в обеспечении теплоизоляции тела тюленя.

В таких условиях детеныши тюленей начинают замерзать и поэтому ищут морское побережье.

На берег они выходят, чтобы согреться и отдохнуть, а затем снова зайти в воду и справиться с задачей по ловле первой рыбы. Если им не удастся достаточно согреться, они не смогут вернуться в воду.

Поэтому давайте не будем мешать тюленятам отдыхать и греться на морском побережье.

Каждый может рассмотреть тюленя с безопасного расстояния. Не нужно подходить к нему ближе чем на 30-50 метров и не стоит позволять делать это домашним питомцам - собакам.