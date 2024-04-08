Национальный парк Слитере напоминает: что делать, если вы увидели детеныша тюленя

Отправляясь насладиться весенними лучами солнца у морского побережья, часто можно встретить детенышей тюленей. Как правильно действовать в таких ситуациях, рассказывает Национальный парк Слитере.
"Весна - это время, когда у морского побережья в Курземе можно увидеть тюлененка. Чаще всего это самый распространенный из наших видов тюленей - серый тюлень. В этом году первые серые тюленята были замечены уже в начале марта в Овиши, но сейчас люди сообщают о них и из разных мест Курземе", - пишут представители парка в своем посте в Facebook.
В публикации говорится, что "тюленята в основном рождаются на островах соседней страны - Эстонии - или на льду неподалеку от этих островов".
После родов матери-тюлени кормят своих детенышей только до трех недель. За это время каждый здоровый тюлененок становится примерно в 3-4 раза тяжелее, чем при рождении, и благодаря своим жировым запасам может обходиться без еды несколько недель.
Детеныши тюленей постепенно меняют свой белый и длинный мех на короткий серо-пестрый, а после могут уйти в воду. Это решающий момент в жизни каждого тюленя, поскольку жировые запасы быстро иссякают, и перед каждым тюлененком стоит большая задача: быстро научиться ловить свою первую рыбу.
Большинство тюленят делают это под влиянием инстинкта, однако не всем удается добыть себе пищу.
Неспособность детенышей тюленей ловить рыбу является основным фактором их смертности на этом этапе жизни. Здесь следует отметить, что смерть малышей в животном мире - это естественный процесс, обычно люди его просто не замечают.
Например, смертность серых тюленей в первый год жизни достигает 35-65%, бурых медведей - 30-40%, а лисиц - даже 80%.
Если детенышу тюленя не удается добыть пищу, время идет, и жировые запасы исчезают. Запасы подкожного жира играют ключевую роль в обеспечении теплоизоляции тела тюленя.
В таких условиях детеныши тюленей начинают замерзать и поэтому ищут морское побережье.
На берег они выходят, чтобы согреться и отдохнуть, а затем снова зайти в воду и справиться с задачей по ловле первой рыбы. Если им не удастся достаточно согреться, они не смогут вернуться в воду.
Поэтому давайте не будем мешать тюленятам отдыхать и греться на морском побережье.
Каждый может рассмотреть тюленя с безопасного расстояния. Не нужно подходить к нему ближе чем на 30-50 метров и не стоит позволять делать это домашним питомцам - собакам.
Давайте помнить, что селфи в социальных сетях с тюлененком на заднем плане - это очень плохой поступок, который не лучшим образом характеризует его автора. Не забывайте, что здоровые детеныши тюленей не нуждаются в помощи человека. Их не нужно загонять обратно в воду. Только в тех случаях, когда детеныш тюленя явно ранен, необходимо сообщить об этом в Управление охраны природы.
В марте этого года Управление охраны природы также напомнило, что тюленята, которых весной можно увидеть у морского побережья, не являются чем-то необычным в Латвии - они вышли на берег, чтобы набраться сил и прогреться.
Важно держать в голове, что тюленят не нужно возвращать в воду, и здоровым малышам тюленей не требуется помощь человека.
"Хотя специалисты предполагают, что этой весной из-за водных течений и направления ветра количество маленьких тюленей на нашем побережье может быть невелико, тем не менее мы ежегодно проводим профилактические мероприятия, чтобы любители солнечных дней на берегу были готовы к правильным действиям, если встретят тюленят.
Помимо информации, распространяемой по различным каналам, мы также разместили информационные плакаты на пляже и попросили прибрежные самоуправления привлечь полицию, обеспечив дополнительное патрулирование", - говорит Элина Эзериня, руководитель Отдела коммуникации и образования по вопросам природы.
Тюлени и их детеныши не являются чем-то необычным или редким явлением на побережье Рижского залива, и возможность спокойно отдыхать на берегу имеет важное значение для их выживания.
Если тюленя напугать или загнать в море до того, как он восстановит свои силы и согреется, у него будет высокий риск не выжить в воде.
Тюленята в основном попадают на побережье Рижского залива из Эстонии.
Зимой детеныши серого тюленя рождаются на прибрежных островах Эстонии и окружающих их ледниковых полях, а к марту и апрелю достигают берегов Латвии, вплавь или, в редких случаях, на дрейфующих льдинах.
Во время наблюдения за тюленями важно следить за своими четвероногими друзьями и держать собак на поводке, когда вы находитесь на пляже. Собаки могут представлять угрозу для тюленят, пугая их или нападая на них.
Приближение к детенышам тюленей представляет угрозу и для самих собак - тюлени могут переносить болезни, которые опасны как для домашних животных, так и для людей. Кроме того, тюлени - это хищники с острыми зубами. Они могут серьезно поранить потенциального нападающего.
Необходимо сообщить администрации, если заметите истощенного или с видимыми повреждениями тюленя.
В такой ситуации администрация предлагает обращаться к соответствующим специалистам региона по следующим номерам: - 29461880 (Курземе), 26424972 (Пририжье) и 26329412 (Видземе). Специалисты оценят ситуацию и при необходимости доставят тюленя в Рижский зоопарк для восстановления.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!