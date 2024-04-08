Девятнадцать кошек могут свободно бродить по пышным садам и историческим открытым колоннадам Национального дворца Мексики.

"У них есть доступ ко всем частям дворца, поэтому они могут принимать участие во встречах, интервью и появляться перед камерой", - заявил средствам массовой информации дворцовый ветеринар Хесус Ариас, когда четвероногие питомцы уткнулись носом в его лодыжки.

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Теперь кошки - законные обитатели и достояние дворца, поскольку правительство президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора заявило, что кошки являются "живыми основными средствами". Разумеется, это первые животные в Мексике, получившие такой статус.

Термин "основные средства" обычно относится к зданиям, сооружениям и инвентарю, но применительно к кошкам правительство Лопеса Обрадора обязало государственную казну пожизненно обеспечивать животных едой и уходом.

Эти правила будут действовать и после того, как действующий глава государства покинет свой пост в октябре.

"Кошки теперь являются символом Национального дворца. Я не могу представить Национальный дворец без них, - сказала Адриана Кастильо Роман,

генеральный директор Национального дворца и Службы охраны культурного наследия. - Мы должны позаботиться о кошках".

Национальный дворец Мексики был построен на фундаменте бывшего дворца ацтекского императора Монтесумы. По иронии судьбы, древняя культура ацтеков при Монтесуме почитала не кошек, а лысых голых мексиканских собак ксолоитцкуинтли, которых даже хоронили вместе со своими хозяевами.

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