Чтобы получить ссуду из Госказны, в Резекне еще раз изменят бюджет

Председатель Резекненской думы Алексей Стец ("Вместе для Латвии") и специалисты по планированию городского бюджета встретились с постоянной комиссией по рассмотрению заявок на стабилизацию бюджетов самоуправлений при Министерстве финансов, чтобы обсудить условия, которые самоуправление должно выполнить для получения стабилизационной ссуды в размере 4,03 млн евро.

Большая часть заседания комиссии была посвящена вопросам, связанным с бюджетом Резекне на 2024 год. Одной из основных тем, по которой самоуправление давало пояснения, стала корректировка бюджета за счет перераспределения доходов от подоходного налога с населения для сохранения пятидневной рабочей недели для сотрудников думы, рассказал Стец после заседания.

Комиссия согласилась с тем, что сокращение рабочей недели - не лучший способ экономии средств и такая ситуация потенциально может негативно сказаться на способности самоуправления выполнять свои основные функции, однако решение направить поступления от подоходного налога на оплату труда сотрудников противоречит условиям ссуды, так как любые дополнительные поступления должны быть направлены на погашение предоставленных государством средств, а не на другие цели.

В связи с тем, что представители комиссии потребовали пересмотреть принятое решение, Резекне подготовит изменения в бюджете к концу апреля. Также Стец поручил изыскать средства, которые позволили бы сохранить полную рабочую неделю для муниципальных служащих, соблюдая при этом условия ссуды.

Представители самоуправления проинформировали комиссию о мерах, принятых для централизации бухгалтерской и финансовой системы.

Полный пакет документов, запрошенный комиссией по рассмотрению заявок на финансовую стабилизацию самоуправления, должен быть подготовлен к 29 апреля.

Руководство Министерства охраны среды и регионального развития ранее заявило о подготовке законопроекта о роспуске Резекненской думы, однако спустя более чем месяц проект так и не дошел до правительства и Сейма.

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