Экономист: в Латвии дефицит кадров, зарплаты будут расти

В обозримом будущем дефицит кадров в Латвии сохранится, поэтому зарплаты будут расти, прогнозирует экономист банка Luminor Петерис Страутиньш в передаче Латвийского радио 4 "Открытый разговор", сообщает портал Rus.LSM.
"Важный фактор, который должен рассматриваться в рамках всего ЕС, особенно таких маленьких стран, как Латвия - это нехватка рабочей силы. Посмотрите: даже если у нас был резкий спад роста ВВП - безработица была не настолько высокой во всех странах ЕС. У нас много безработицы из-за того, что реально не хватает людей [для заполнения вакансий]. У Латвии нет лишнего человеческого ресурса, который помогал бы нам платить меньше и зарабатывать лучше", - рассказала бывшая министр финансов и экономики Дана Рейзниеце-Озола.
Банк Латвии отметил, что Латвия развивается примерно наравне с Литвой и Эстонией, но чтобы увеличить рост экономики нужно активнее использовать трудовые резервы.
"В Риге насчитывается 70 рабочих мест на 100 жителей. В Рижском экономическом регионе это примерно 60 на 100. В Латвии в среднем - 50 на 100. Но в Латвии есть края, где этот показатель - только примерно 30 рабочих мест на 100 жителей, и там есть две очевидных возможности.
Одна возможность - перемещать рабочие места, предприятия ближе к жителям, а другая - что эти жители будут переезжать ближе к местам работы в Латвии. (Будем надеяться, что не дальше других районов Латвии.)
И я думаю, что оба этих варианта могут работать. У нас есть удачные примеры индустриальной политики в регионах - Вентспилс, Лиепая, Салдус, Валмиера, Смилтене. Есть города, где промышленность развивается. И промышленность - это та отрасль, для которой всегда не нужны были крупные города! Люди нужны, но достаточно иногда 10-15-20 тысяч жителей, там для них достаточное число рабочих, и достаточное разнообразие в их квалификации. Эта отрасль может перемещаться по Латвии, в регионах у предпринимателей есть возможности и преимущества (уровень зарплат, стоимость земли и другое)", - уверен Петерис Страутиньш.
Страутиньш также отметил, что если бы Латвии уровень занятости был такой же, как в Эстонии, то в стране было бы трудоустроено на 50 тысяч человек больше.
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