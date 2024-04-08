Экономист: в Латвии дефицит кадров, зарплаты будут расти

И я думаю, что оба этих варианта могут работать. У нас есть удачные примеры индустриальной политики в регионах - Вентспилс, Лиепая, Салдус, Валмиера, Смилтене. Есть города, где промышленность развивается. И промышленность - это та отрасль, для которой всегда не нужны были крупные города! Люди нужны, но достаточно иногда 10-15-20 тысяч жителей, там для них достаточное число рабочих, и достаточное разнообразие в их квалификации. Эта отрасль может перемещаться по Латвии, в регионах у предпринимателей есть возможности и преимущества (уровень зарплат, стоимость земли и другое)", - уверен Петерис Страутиньш.