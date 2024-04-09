Фото и видео ⟩ Летом поднимемся на новые высоты: прогресс строительства рижского колеса обозрения

Об идее создать в Риге колесо обозрения говорилось не раз, однако теперь эти планы начали обретать реальные очертания. Смотрите фото!
Реализатор проекта - PRP Operators - латвийское предприятие. Рижское колесо обозрения создается как в сотрудничестве с одной из ведущих в мире компаний по производству панорамных колес, так и с привлечением латвийских производителей, последовав примеру Таллинна, Хельсинки, Будапешта, Гданьска, Лондона, крупнейших городов Германии и других излюбленных туристами пунктов назначения.
Помимо строительства колеса обозрения, запланированы также работы по благоустройству прилегающей парковой зоны.
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