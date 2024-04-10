ВИДЕО ⟩ Чудеса случаются: пилот "снял" в самолете окно перед взлетом и напугал пассажиров

В кадре можно увидеть, как мужчина в форме пилота пытается починить иллюминатор возле одного из пассажирских мест: снимает уплотнитель, а затем устанавливает его на место, проверяя надежность крепления. Во время этого остальные пассажиры спокойно ожидают вылета, пишет "Фокус".

"Он буквально меняет "окно", а мы просто сидим здесь и ждем взлета?!" - написала в своем Instagram 37-летняя Кристин Галлант, основательница бренда Big Little Feelings, на которую подписано 3,4 миллиона пользователей сети.

Женщина, которая называет себя экспертом по уходу за детьми, поинтересовалась, нормально ли это.

Позже Кристин сообщила, что самолет благополучно прибыл в место назначения.

"Иллюминатор не вылетел из самолета. Чудеса случаются", - добавила она, имея в виду проблемы с окном.

Представитель авиакомпании United Airlines объяснил, что на видео показано пластиковое кольцо ободка, которое является косметическим элементом и не влияет на безопасность полетов.

Кстати, это уже не первый подобный случай, связанный с авиабезопасностью.

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