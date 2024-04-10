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Видео ⟩ Свинья-хулиганка уходит от полицейской погони

rus.tvnet.lv
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Свинья (иллюстративное фото)
Свинья (иллюстративное фото) Фото: Shutterstock / illustreeriv foto

Полицейский преследовал озорную свинью в Хантсвилле, штат Юта, США. Отснятый материал мгновенно собрал миллионы просмотров в социальных сетях, пишет Barbos.

На видео видно, как полицейскому Кори Куперу мастерски удается поймать сбежавшую из дома свинью.

На самом деле сбежавших свиней было три, и все они доставили массу неприятностей местным садоводам, сообщает Fox13.

Ловили свиней-хулиганок в Хантсвилле целую неделю.

По словам полицейского Купера, в его карьере уже случались ситуации, когда ему приходилось ловить животных.

Однако преследовать свиней - это чертовски сложная задача, поскольку они могут очень быстро бегать, добавил страж порядка.

Никакой информации о владельце свиней так и не появилось, а потому пойманные хрюшки были переданы на попечение зоозащитников.

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