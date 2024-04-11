"Хороших новостей мало". Ашераденс советует правительству не брать на себя новые расходы

Министр отметил, что ситуация в экономике очень быстро меняется, в том числе если еще в августе прошлого года Министерство финансов прогнозировало прирост в экономике Латвии в 2024 году на уровне 2,4%, то новейшие прогнозы показывают, что рост составит не более 1,4%. Кроме того, инфляция в Латвии существенно меньше, чем прогнозировалось ранее.

"Есть новая реальность", - сказал Ашераденс, добавив, что в такой ситуации нетрудно прогнозировать, что налоговые поступления могут быть меньше, чем планировалось.

Министр отметил, что во второй половине апреля планируется проинформировать правительство об актуальной ситуации, но сейчас, глядя, как развивается ситуация, мало хороших новостей.

"То, что я сейчас могу рекомендовать правительству - ни в коем случае не брать на себя новые, дополнительные расходы. Скорее, наоборот - думать, как переоценить затраты правительства", - сказал Ашераденс.

Он также отметил, что о возможном пересмотре расходов правительства более точно можно будет говорить во второй половине апреля, поскольку сейчас ситуация еще оценивается, в том числе при рассмотрении альтернатив.

TVNET уже сообщал, что в налоговых поступлениях за первые два месяца этого года собрано в общей сложности 2,389 млрд евро, что на 40,5 млн евро, или на 1,7%, меньше, чем планировалось.

В госбюджете налоговые поступления в первые два месяца этого года составили 2,257 млрд евро, что на 34,5 млн евро, или на 1,5%, меньше, чем планировалось. В том числе в госбюджет налоговые поступления составили 1,82 млрд евро, что на 63,5 млн евро, или на 3,4%, меньше, чем планировалось, а в бюджет самоуправлений налоговые поступления составили 436,9 млн евро, что на 29 млн евро, или на 7,1%, больше, чем планировалось.

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