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Полиция разыскивает мужчину на фото за прославление военных преступлений

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Полиция разыскивает мужчину на фото за прославление военных преступлений
Полиция разыскивает мужчину на фото за прославление военных преступлений Фото: Rīgas pašavaldības policija

Рижская муниципальная полиция разыскивает человека, подозреваемого в восхвалении военных преступлений, сообщила представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе.

3 апреля примерно в 14:00 в Центральное управление муниципальной полиции поступили информация и фотография человека, который едет в автобусе 3-го маршрута в одежде военного типа с символикой, прославляющей военную агрессию и военные преступления.

На фотографии видно, что на рукаве мужчины есть нашивка с надписью "Россия".

По данному делу возбужден административный процесс.

Полиция призывает отозваться тех, кто знает человека на фото.

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