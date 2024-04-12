Главное за 12 апреля ⟩ Новые автобусные маршруты, убийство в Иманте и налоги с заграничных доходов

Нужно ли платить налоги с доходов, полученных за границей? Что за новые автобусные маршруты откроются в Латвии? Что случилось в Иманте? Пока вы готовитесь к выходным, RUS TVNET рассказывает об этих и других главных событиях уходящей пятницы, 12 апреля.
Новости Латвии:
В ночь на 12 апреля на Рижском центральном вокзале под поездом оказался мужчина, свидетельствует информация и видео, опубликованные Sadursme.
В конце марта этого года в Риге, в микрорайоне Иманта, у одного из многоквартирных домов было обнаружено тело парня с признаками насильственной смерти. Вскоре сотрудники Государственной полиции выяснили, что преступление было совершено группой из четырех мужчин. Их арестовали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, все задержанные находятся под стражей.
Билет на автобус международного пассажирского перевозчика Lux Express из Рижского аэропорта в центр столицы будет стоить 8 евро, написал министр сообщения Каспар Бришкенс в социальной сети X.
В социальной сети Х (ранее Twitter) широкий резонанс вызвало видео, на котором мужчина якобы жестоко обращается со своей собакой. Предупреждение: видео содержит неприятные сцены!
У погибшего вечером в четверг на Каменном мосту в Риге мотоциклиста не было прав на управление транспортным средством соответствующей категории, подтвердили в Государственной полиции.
Рижская муниципальная полиция разыскивает человека, подозреваемого в восхвалении военных преступлений, сообщила представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе.
Служба государственных доходов (СГД) в пятницу, 12 апреля, начала выплату компенсации процентов по ипотечным кредитам, и уже произведено 842 платежа на общую сумму 179 726,37 евро, сообщили агентству LЕТА представители СГД.
За рубежом:
Суд в Хошимине приговорил 67-летнюю вьетнамскую предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни за разграбление одного из крупнейших банков страны в течение 11 лет.
На севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА Новости. Telegram-канал "112" утверждает, что автомобилем владеет экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который уже несколько лет живет в Москве.
Интересное чтиво:
Многие жители Латвии работают за границей. Кто-то уезжает подработать на несколько месяцев и возвращается, а другие - переселяются за границу жить. Однако что происходит с доходами? Нужно ли их декларировать в Латвии и платить за них налог?
Рэпер Gustavo не нуждается в представлении, если вы хоть немного следите за латвийской хип-хоп-сценой. Почти за 30 лет на сцене музыкант не только не устал от этого, но и продолжает активную деятельность.
В феврале этого года состоялась презентация книги Gustavo под названием Beidzot! объемом почти в 500 страниц, в марте он выпустил четыре сингла, а в декабре в "Арене Рига" состоится единственный в этом году концерт рэпера.
Один из лучших футболистов Эстонии Константин Васильев больше не будет капитаном сборной, сообщил Эстонский футбольный союз. Футболист потерял статус капитана в связи с публичными высказываниями о войне России в Украине. Несмотря на это, он сможет продолжать играть за сборную.
В аэропорту Риги теперь можно приобрести ваучеры на поездку на такси до центра города или в Пардаугаву. Цена - 33,50 евро независимо от времени, проведенного в дороге и количества пройденных километров. Серьезно?
Менее суток назад Госполиция на своей странице в Facebook "Государственная полиция разыскивает" ("Valsts policija meklē") объявила о розыске мужчины, пропавшего по дороге на вокзал. Разрешение у ситуации оказалось неожиданным.
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