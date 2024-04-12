Главное за 12 апреля ⟩ Новые автобусные маршруты, убийство в Иманте и налоги с заграничных доходов

Служба государственных доходов (СГД) в пятницу, 12 апреля, начала выплату компенсации процентов по ипотечным кредитам, и уже произведено 842 платежа на общую сумму 179 726,37 евро, сообщили агентству LЕТА представители СГД.

За рубежом:

Суд в Хошимине приговорил 67-летнюю вьетнамскую предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни за разграбление одного из крупнейших банков страны в течение 11 лет.

На севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА Новости. Telegram-канал "112" утверждает, что автомобилем владеет экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, который уже несколько лет живет в Москве.

Интересное чтиво:

Многие жители Латвии работают за границей. Кто-то уезжает подработать на несколько месяцев и возвращается, а другие - переселяются за границу жить. Однако что происходит с доходами? Нужно ли их декларировать в Латвии и платить за них налог?

Рэпер Gustavo не нуждается в представлении, если вы хоть немного следите за латвийской хип-хоп-сценой. Почти за 30 лет на сцене музыкант не только не устал от этого, но и продолжает активную деятельность.

В феврале этого года состоялась презентация книги Gustavo под названием Beidzot! объемом почти в 500 страниц, в марте он выпустил четыре сингла, а в декабре в "Арене Рига" состоится единственный в этом году концерт рэпера.

Один из лучших футболистов Эстонии Константин Васильев больше не будет капитаном сборной, сообщил Эстонский футбольный союз. Футболист потерял статус капитана в связи с публичными высказываниями о войне России в Украине. Несмотря на это, он сможет продолжать играть за сборную.

В аэропорту Риги теперь можно приобрести ваучеры на поездку на такси до центра города или в Пардаугаву. Цена - 33,50 евро независимо от времени, проведенного в дороге и количества пройденных километров. Серьезно?

Менее суток назад Госполиция на своей странице в Facebook "Государственная полиция разыскивает" ("Valsts policija meklē") объявила о розыске мужчины, пропавшего по дороге на вокзал. Разрешение у ситуации оказалось неожиданным.

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