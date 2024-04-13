Германия передает Украине еще одну систему ПВО Patriot

В целях укрепления Украины в ее оборонительной борьбе против России правительство Германии приняло решение о поставке Киеву еще одной системы противовоздушной обороны типа Patriot. Об этом сообщило федеральное министерство обороны в субботу, 13 апреля. Зенитно-ракетный комплекс поступает из запасов бундесвера и должен быть передан украинской стороне без промедления. Это решение принято из-за усиления ракетно-бомбовых ударов России по территории Украины, говорится в заявлении министерства.

"Мы идем в нашей поддержке Украины так далеко, как можем это сделать с учетом нашей собственной боеготовности", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). С начала полномасштабной войны России против Украины Берлин передает Киеву уже третий комплекс Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) за передачу ПВО Patriot и ракет к ней. "Спасибо, Олаф, за твое лидерство. Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время. Призываю всех других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру", - написал Зеленский.